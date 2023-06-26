مشجعو كرة القدم يحتشدون على جسر سيدني هاربر لدعم المنتخبات في كأس العالم للسيدات والجماهير المغربية حاضرة

النقاط الرئيسية: أغلق مشجعو كرة القدم لمختلف المنتخبات المشاركة في إطار الاستعداد لكأس العالم للسيدات في أستراليا 2023، جسر سيدني هاربر

حضر أيضاً مشجعي المنتخب المغربي للسيدات أو منتخب لبؤات الأطلس للمشاركة ولتشجيع المنتخب المغربي، الممثل الوحيد للعرب في البطولة

أوقعت قرعة منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، منتخب المغرب وصيف بطل أفريقيا وأول منتخب عربي يتأهل لمونديال السيدات، في المجموعة الثامنة التي تضم ألمانيا

أغلق مشجعو كرة القدم لمختلف المنتخبات المشاركة في إطار الاستعداد لكأس العالم للسيدات في أستراليا 2023، جسر سيدني هاربر، ليشكلوا صورة رائعة قبيل بدأ البطولة.





سار أكثر من 4000 مشجع صباح يوم الأحد فوق سيدني هاربر بريدج في موكبٍ ضخم، للاحتفال بالبطولة التي تبقى أمامنا أيامًا قليلة فقط لانطلاقتها، حيث حمل المشجعون أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة.





وتم الكشف عن قميص ضخم بطول 17 مترًا، يتألف من تصميم يعكس جمال المناظر الطبيعية الخلابة لأستراليا ونيوزيلندا، البلدين المضيفين للبطولة، بالإضافة إلى الميادين الرمزية التي تمثل كل من الدول الـ 32.





وستنطلق المباراة الافتتاحية في العشرين من تموز/يوليو المقبل.





ومن ضمن المشاركين حضر أيضاً مشجعي المنتخب المغربي للسيدات أو منتخب لبؤات الأطلس للمشاركة ولتشجيع المنتخب المغربي، الممثل الوحيد للعرب في البطولة.



وقالت السيدة حفيظة الإدريسي وهي سيدة أعمال مغربية شاركت في هذه المسيرة: " مانت ملحمة عالمية، حيث شاركت مختلف الجاليات، وكان لنا الشرف المشاركة تمثيلاً لمشجعي المنتخب المغربي، وعلى الرغم من الرد القارص حضر عدد كبير من أبناء الجالية المغربية".





وأضافت أنهم حاولوا مشاركة ثقافتهم مع الجماهير المتواجدة من خلال الأغاني والزغاريد واللباس المغربي: " كنا نصرخ بكل حماس، لنعرف الناس على الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه البطول".



تحدثنا أيضاً مع المهندس منير محمدي وهو عاشق لكرة القدم شارك وزوجته في المسيرة مرتدين الزي المغربي التقليدي، وقال إنه كان احتفالاً رائعاً بهذا العرس الكروي وكان يوم جميل له وللعائلة.





"لبسنا الزي المغربي وحظينا بشرف رفع الراية المغربية، وعبرنا عن فرحنا في هذه المناسبة من خلال هذا اللباس المغربي الذي يليق بتقديم دولتنا، ولاقينا ترحيب من مختلف الجاليات، فكان الجميع يطلب أن يتصور معنا والكثيرون سألونا عن ثقافتنا المغربية".





وطلب منير من الجاليات العربية المشاركة ودعم المنتخب المغربي للسيدات كونه الممثل للعرب في البطولة: "نتمنى الحضور الى الملاعب لدعم المنتخب في مبارياته"





وكما تحدثنا مع السيد مصطفى بوفروج ناشط اجتماعي ومحب للرياضة والذي كان أيضاً من ممثلي مشجعي لبؤات الأطلس، والذي قال إن الشعب المغربي محب للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص.



كنا متواجدين في سيدني هاربور بريدج، لدعم المنتخب منذ السادسة صباحاً

وعن حظوظ لبؤات الأطلس في البطولة قال مصطفي: " حققنا قفزة كبير في الرياضة في المغرب و نتمنى أن يحقق منتخب السيدات نتائج إيجابية كما حقق منتخب الرجال في كأس العالم الأخير".





وأوقعت قرعة منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، منتخب المغرب وصيف بطل أفريقيا وأول منتخب عربي يتأهل لمونديال السيدات، في المجموعة الثامنة التي تضم ألمانيا، وصيفة كأس أوروبا، وكولومبيا وكوريا الجنوبية. فيما ستتواجه فرنسا الباحثة دوما عن لقب عالمي أول، مع جامايكا والبرازيل ومتأهل من الملحق ضمن المجموعة السادسة.



قائمة المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: إيناس الرويسة (كاميس الفرنسي)، خديجة الرميشي (الجيش الملكي المغربي)، آسيا زهير (شباب المحمدية المغربي).





خط الدفاع: حنان آسيت الحاج ونهيلة بنزينة وسهام بوخامي وغزلان شهيري وزنيب الرضواني (الجيش الملكي)، نسرين الشاد (لوسك الفرنسي)، رقية مزراوي (شارل لوروا البلجيكي)، ياسمين المرابط (ليفانتي الإسباني)، صباح الصغير (نابولي الإيطالي).



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خط الوسط: نجاة بدري وغزلان الشباك (الجيش الملكي)، سارة كاسي (فلوري الفرنسي)، آنسة الهماري (غينغامب الفرنسي)، إيلودي نقاش (سيرفيت جنيف السويسري).





خط الهجوم: أمينة سلمى (ميتز الفرنسي)، روزيلا العيان (توتنهام الإنجليزي)، أنيسة بلقاسمي (أورليانس الفرنسي)، صوريا بوفتيني (نهضة بركان المغربي)، كنزة شابيلا (نانت الفرنسي)، فاطمة الشاربي (سو أوروبا الإسباني)، سامية الحسني (تيلستار الهولندي)، ابتسام الجريدي (الأهلي السعودي)، سكينة أوزراوي (بروج البلجيكي)، إيمان سعود (سيرفيت جنيف السويسري)، فاطمة تاغناوت (الجيش الملكي).



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