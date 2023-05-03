إطلالات لافتة وأزياء عجيبة: مشاهير العالم يلتقون في حفل ميت جالا 2023

The Met Gala - Karl Lagerfeld A Line of Beauty

Rihanna and ASAP Rocky arriving at The Met Gala 2023 at The Metropolitan Museum of Art, New York. This years theme is Karl Lagerfeld A Line of Beauty. Credit: Doug Peters/PA/Alamy

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

حفل "ميت جالا" السنوي في مدينة نيويورك تم تصميمه هذا العام على رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد ويجمع الحفل الأموال لمعهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون.

يُقدر عدد من حضر حدث هذا العام حوالي 400 ضيف كان من بينهم أكبر الأسماء في عالم المشاهير.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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