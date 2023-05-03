إطلالات لافتة وأزياء عجيبة: مشاهير العالم يلتقون في حفل ميت جالا 2023

حفل "ميت جالا" السنوي في مدينة نيويورك تم تصميمه هذا العام على رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد ويجمع الحفل الأموال لمعهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون.





يُقدر عدد من حضر حدث هذا العام حوالي 400 ضيف كان من بينهم أكبر الأسماء في عالم المشاهير.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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