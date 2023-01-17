برنامج جواز سفر من SSI لدعم الطلاب والمهاجرون منهم هم من أكثر المستفيدين

النقاط الرئيسية تطلق SSI برنامجاً لدعم الطلاب الأقل حظاً أكاديمياً

هذا البرنامج سيمنح الطلاب فرصاً جيدة ومناسبة للتخطيط لمستقبلهم سواء في مجال العمل أو الدراسة في المستقبل.

بسبب الضغوط على المهاجرين الجدد قد يستفيد أبناؤهم أكثر من غيرهم من هذا البرنامج.

تحدثت مسؤولة فريق البرنامج في SSI السيدة رهف الرفاعي إلى أس بي أس عربي 24 عن البرنامج الذي يحمل عنوان Youth Employment Planning Passport واختصاره YEPP وقالت أن هذا البرنامج سيمنح الطلاب فرصاً جيدة ومناسبة للتخطيط لمستقبلهم سواء في مجال العمل أو الدراسة في المستقبل.





أضافت السيدة رهف أن SSI قامت بتصميم هذا البرنامج نظراً إلى حاجة بعض الطلاب ممن يواجهون المشاكل في مراحلهم الدراسية الأخيرة سواء من الناحية الأكاديمية أو لجهة شعورهم بعدم الانتماء أو الفشل بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وذلك بسبب عدم قدرتهم على اختيار المواد أو عدم تحقيق معدلات جيدة.



يقدم البرنامج التوعية للطلاب بأن النجاح لا يتوقف على النجاح الأكاديمي فحسب، بل هناك الكثير من الفرص في المستقبل ليكونوا ناجحين ويثبتوا أنفسهم.

Credit: SSI ولكي يتمكن القيمون على البرنامج من الوصول إلى هؤلاء الطلاب، فهم يتواصلون مع مدراء المدارس المحلية والأساتذة والمستشارين المهنيين للتواصل مع الطلاب والحصول على المعلومات حول عدم نجاح هؤلاء الطلاب في المدرسة.



وأكدت السيدة رهف أن كل طالب سيحصل على مساعدة بصورة فردية حسب احتياجاته من قبل أعضاء الفريق المتخصصين، لكي يتمكن من فهم مهاراته وقدراته.



نساعد الطالب على اكتشاف مهاراته لأن كل إنسان لديه مهارات قد لا يعلمها أحياناً.

يتم تنفيذ البرنامج على خمس مراحل على مدار عام كامل والتي تبدأ بتسجيل الطالب في البرنامج، ثم رسم الأهداف المستقبلية ومن بعدها التخطيط لهذه الأهداف وما الذي يجب فعله لضمان وصول الطالب لأهدافه، ويأتي بعد ذلك التحضير وأخيراً ربط الطالب بجهات خارجية سواء أصحاب عمل أو دورات تعليمية أو تدريب مهني.



الهدف الذي وضعه الطالب في بداية البرنامج سنساعده لتحويله إلى حقيقة في نهايته.

考如精英學校需知！ Source: Getty / Getty Images أضافت السيدة رهف أنه رغم أن البرنامج يرحب بجميع الطلاب في صفوف العاشر والحدي عشر والثاني عشر، إلا أن الطلاب العرب ولا سيما المهاجرين الجدد قد يستفيدون أكثر من غيرهم، لأن الأهل قد لا يكونون قادرين على دعمهم بسبب ضغوطات الحياة وتحديات الاستقرار التي يواجهونها كمهاجرين جدد في استراليا.



في هذه الحالة هناك جهة ثانية موثوقة قادرة على الإجابة على أسئلة الطلاب ومساندته للتخطيط لمسقبله.

ختمت السيدة رهف بالقول إن هدفهم الأول والأخير هو حصول الطالب على جواز سفر في نهاية البرنامج يساعده على الحصول على فرص عمل في أستراليا والمعلومات الكافية حول اغتنام هذه الفرص وتحضير أنفسهم لولوج سوق العمل.





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