অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে দক্ষিণ এশীয় খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিত্ব এত কম কেন?

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অনুসারে, অস্ট্রেলিয়ায় নিবন্ধিত সব ক্লাব ক্রিকেটারের মাঝে ৩২ শতাংশই হয় বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা তারা অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসনকারী বাবা-মায়ের সন্তান।





২০১৯ সালে ফেয়ারফ্যাক্স মিডিয়ার আরেকটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব ক্রিকেটে জনপ্রিয় সারনেম বা পারিবারিক নামগুলোর তিনটির মধ্যে দু’টিই ভারতীয় নাম। সিং হলো অন্যতম জনপ্রিয় সারনেম। আর এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ‘প্যাটেল’। শীর্ষস্থানীয় ত্রিশটি সারনেমের তালিকায় আরও রয়েছে, কুমার, শর্মা এবং খান।



অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের তৃণমূল পর্যায়ে এ রকম অবস্থা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন ক্রিকেটারই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান।





প্রায় ৪৭০ জন অস্ট্রেলিয়ান পুরুষ ক্রিকেটারের মাঝে মাত্র চার জন রয়েছেন দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত। আর, নারী ক্রিকেটে এই সংখ্যা আরও কম।





শুধুমাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, উসমান খাজা, লিসা স্টালেকার, এলানা কিং এবং গুরিন্দর সান্ধুর মতো খেলোয়াড়রা শীর্ষ পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছেন।



জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূতদের কী কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়? এক্ষেত্রে কি কোনো সিস্টেমেটিক বাধা রয়েছে? নাকি এটি পরিষ্কার কোনো পাথওয়ের অভাব? অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক দিক থেকেও কি কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে? আর, বৈষম্য ও বর্ণবাদেরই বা কি কোনো ভূমিকা দেখা যায়?



কালার্স অফ ক্রিকেটের প্রথম পর্বটি শুনুন। এতে রয়েছেন উসমান খাজা, লিসা স্টালেকার, গুরিন্দর সান্ধু, অর্জুন নাইর, কোচ গনেশ মিলভাগানাম এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। শোনার পর, আমাদের কুইজে অংশ নিন এবং যাচাই করুন আপনার ক্রিকেট-জ্ঞান।





ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ





