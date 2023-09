বিশ্ব ক্রিকেটের ভারসাম্য পরিবর্তনে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রভাব

১৯২৮ সালে যখন বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইনডিয়া (BCCI) গঠিত হয়, তখন তারা অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় দলকে উপমহাদেশে সফরের আমন্ত্রণ জানায়।





কিন্তু, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এই আমন্ত্রণের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায় নি এবং সফরে আসে নি।





১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেটাই ছিল তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক লড়াই। সেবারই প্রথম ডন ব্র্যাডম্যান দক্ষিণ এশীয় কোনো দলের বিরুদ্ধে খেলেন।





এর পরবর্তী দু’দশকে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আর আমন্ত্রণ জানায় নি তারা।





ক্রিকেট-ইতিহাসবিদ ও লেখক প্যাট্রিক স্কিন বলেন, এই দীর্ঘ বিরতির কারণ হচ্ছে অর্থায়নের বিষয়টি।



আর, ২০২২ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এখন অর্থের জন্য নির্ভর করছে ভারত এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সফরের ওপরে।





কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের সফর এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।





অস্ট্রেলিয়ার ডাকসাইটে ক্রিকেট সাংবাদিক ও লেখক গিডিওন হেই বলেন, “এটি এখন অ্যাশেজের চেয়েও বেশি মূল্যবান”।





অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের সাবেক প্রধান ম্যালকম গ্রে বলেন, উপমহাদেশের, বিশেষত, ভারতের ক্রিকেট-শক্তি এখন ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার সম-পর্যায়ে এসেছে।





তবে, এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কালার্স অফ ক্রিকেট পডকাস্ট সিরিজের এই পর্বে কিংবদন্তী ক্রিকেটার স্যার সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব, ইজাজ আহমেদ, লিসা স্টালেকার এবং অন্যরা স্মরণ করেছেন সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো, যেগুলোর কারণে এখন পাল্টে গেছে ক্রিকেটের সমীকরণ।





এ সম্পর্কে আরও শুনুন কালার্স অফ ক্রিকেটের চতুর্থ পর্বটিতে। সেজন্য ক্লিক করুন উপরের অডিও-প্লেয়ারটিতে।





ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ





