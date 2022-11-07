SBS早新闻（11月8日）

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Published 8 November 2022 at 9:24am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 8 November 2022 at 9:24am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
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Medibank表示，不会向盗取其客户数据的黑客支付任何赎金；
联邦政府将拨款1000万澳元建立国家反欺诈中心；
新州紧急服务部警告未来几天将有洪水；
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一名被控性侵的斯里兰卡国际板球运动员第二次被拒绝保释。

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