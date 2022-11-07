SBS 普通话电台Other ways to listen SBS早新闻（11月8日）Play12:46SBS 普通话电台Other ways to listen Source: Getty / Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.68MB)Published 8 November 2022 at 9:24amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 8 November 2022 at 9:24amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBSMedibank表示，不会向盗取其客户数据的黑客支付任何赎金；联邦政府将拨款1000万澳元建立国家反欺诈中心；新州紧急服务部警告未来几天将有洪水；Advertisement一名被控性侵的斯里兰卡国际板球运动员第二次被拒绝保释。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联邦长者健康卡11月最新调整澳洲房价持续走低 房价下跌底线多少？前总理莫里森被警告停止向记者泄露国家安全信息ShareLatest podcast episodes【现场说法】491转191签证需要注意哪些条款？澳税务局采取措施消除“挂名董事”现象SBS早新闻（11月8日）【观点】生活压力这么大，澳联储为何还是继续加息？