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澳洲房价持续走低 房价下跌底线多少？

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NAB forecasts property price falls of around 20% across the capital cities from the peak in April of this year to trough.

澳大利亚储备银行近期的一个模型显示，澳大利亚的房价可能将从最高峰下跌多达20%。 Credit: Photo by Robert Stokoe/Pexels

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Published 7 November 2022 at 5:38pm
By Jason Liu
Source: SBS

储行连续加息，澳洲房价跌幅会高达20%吗？

Published 7 November 2022 at 5:38pm
By Jason Liu
Source: SBS
近期，澳大利亚储备银行（RBA）的一个模型被披露，根据该模型，澳大利亚的房价可能将从最高峰下跌多达20%，也就是说到了2024年，房价在这两年的增幅将被彻底抹平。

在接受SBS普通话节目采访时，悉尼科技大学建筑环境学院副教授施松博士表示，所披露的模型预测应该是最坏的情况，而根据他的测算，房价下跌22%是市场底线，如果房价跌幅超过这一比率，市场就会“崩溃”。
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联邦工党政府的财政预算计划在五年内建造多达两万套可负担性住房（affordable homes），且澳大利亚未来住房基金（Housing Australia Future Fund）将在五年内再提供3万套社会保障房和经济适用房。施博士认为，政府的这一政策力度相对较小，而政府计划于未来10年建造100万套“位置优越”住房的政策“比较吸引人”。

11月初，联邦储备银行自5月份以来7度加息，而澳洲房价已连续第6个月下跌。储备银行继续提升现金利率会给房地产价格带来多大的下行压力？政府是否会调整负扣税政策？请您点击收听施松副教授的详细分析。
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澳洲房价持续走低 房价下跌底线多少？

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07/11/202212:32

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