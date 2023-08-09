【人類危機】空氣污染導致細菌對抗生素抗藥性增加？

根據世界衛生組織 (WHO) 表示，細菌對抗生素抗藥性會延長病人住院的時間、增加醫療費用和死亡率，亦是現時對全球健康、糧食安全和發展面臨的最大威脅之一。





這項在《柳葉刀行星健康雜誌》（Lancet Planetary Health Journal）發表的研究顯示，減少空氣污染是可能會降低細菌對抗生素產生的抗藥性， 同時，亦將會減輕對衛生系統所帶來的壓力和開支，並可能降低死亡率。





該項研究歷時近20年，並收集了來自100多個國家的數據，發現每個國家和各個洲都出現了因為空氣污染而導致細菌對抗生素產生抗藥性的問題所影響。





根據來自中國和英國的研究人員表示， 他們的分析提供了強有力的證據，顯示空氣污染程度的增加與對抗生素的抗藥性風險增加是有關連。同時，該項研究亦是首次顯示全球各地如何因為空氣污染與對抗生素的抗藥性而受到影響。





研究亦顯示，在2018年，便有48萬人因為空氣污染造成對抗生素的抗藥性而過早死亡。而根據研究的模型預測，到2050年，全球抗生素抗藥性的水平可能會增加百分之17，而如果不作出政策上的改變，每年因此而過早死亡的人數可能會上升至約 84萬人。





根據研究的主要作者、中國浙江大學教授、譯音陳宏表示，抗生素抗藥性和空氣污染本身就是對全球健康的最大威脅。





他亦表示：『到目前為止，我們仍然不清楚兩者之間可能存在的關係，但這項研究顯示，控制空氣污染是有兩方面的好處。首先，不僅可以減少空氣污染所帶來的有害影響，亦可以在對抗產生抗藥性細菌的興起和傳播。』





該研究的作者指出，雖然現時沒有確切找到為何對抗生素產生抗藥性是直接與空氣污染存在關係的確實原因。但卻有證據顯示，一些污染顆粒 PM2.5 可能是含有對抗生素產生抗藥性的細菌和抗藥性基因。然後，這些物質可以在環境之間轉移，並被人類直接吸入。





作者說，抗生素抗藥性基因可能會透過醫院、農場和污水處理設施而排放和傳播這些對抗生素產生抗藥性的顆粒，並透過這種方式傳播到很遠的距離。





由於這項研究只是屬於觀察性質，因此無法證明兩者之間的因果關係。而研究的作者表示，未來的研究應該要更多關注造成兩者關係的原因。





據世衛組織指出，現時在世界各地的抗生素抗藥性正上升至一個危險的高水平。而過度使用和濫用抗生素以及不夠重視預防疾病，從而加劇這種情況。





同時，現時亦因為細菌對抗生素產生抗藥性而有越來越多疾病，例如是肺炎、肺結核、血液中毒、淋病和食源性疾病變得越來越難治療和使藥力減低。一些短期接觸高污染水平物質亦會導致一些像氣喘、哮喘和咳嗽等問題，而長期接觸，亦會引致心臟病、哮喘和肺癌等病症。





PM2.5 空氣污染物是一些由大約像人類頭髮約三十分之一大小的顆粒組成，這些污染物可能是來自道路交通、工業生產過程以及家用煤炭和木材燃燒。而全球每年約有 73 億人直接暴露於這種不安全的 PM2.5空氣污染物的水平下。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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