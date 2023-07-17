维州州长确认维州取消主办2026英联邦运动会

由于资金问题，2026年维多利亚州英联邦运动会将被取消。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）将在周二上午宣布了这一消息。





安德鲁斯在发布会上表示：“举办英联邦运动会的花费并非预计的26亿澳元，而是至少60亿澳元，甚至可能高达70亿澳元。”



“70亿澳元是否足够举办这一比赛，我没有信心。”





“我不会从医疗和教育的经费中拿出钱来，资助一项费用是去年预算三倍的活动，”他说。





“我们已经通知英联邦运动会当局，我们决定寻求终止合同，不举办、不承办运动会。”





安德鲁斯表示，“这不是一个艰难的决定，因为我们不会为了一个12天的比赛，拿出60亿至70亿澳元。“





“我们会在住房、医疗、教育等方面来体现（英联邦运动会）的文化价值。”





反对党领袖约翰·佩苏托（John Pesutto）告诉澳大利亚广播公司（ABC）：“今天是维州真正令人遗憾的一天。”





他认为，这是“对维州偏远地区的背叛”。





“取消英联邦运动会极大地损害了维州作为全球赛事领导者的声誉。”





维州政府于2022年宣布，2026英联邦运动会将在维州偏远地区的中心城镇举办，包括吉朗（Geelong）、巴拉瑞特（Ballarat）、本迪戈（Bendigo）、谢帕顿（Shepparton）和吉普斯兰（Gippsland）。





人们希望本届运动会将为维州偏远地区带来体育文化资产，包括在主办城市建造新的体育设施。





在2022年宣布这一消息时，安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，这将是“一届独一无二的英联邦运动会”。





同时，安德鲁斯宣布将为维州偏远提供20亿澳元的一揽子开支，以弥补取消运动会的损失。





这些资金包括一项10亿澳元的偏远地区住房基金，用于在维州偏远地区建造1300套新房。





于此同时，维州偏远地区的运动会配套的升级计划仍将继续进行。包括将巴拉瑞特（Ballarat）的尤里卡体育场（Eureka Stadium）升级至可容纳10,000名观众，以及升级本迪戈体育场（Bendigo Stadium）。





安德鲁斯在新闻发布会上告诉记者，他不知道取消英联邦运动会将给维州带来多少损失。





他说，现在还不适合猜测取消承诺的成本。“我们将让我们在伦敦的团队来解决这些问题，”他说。





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