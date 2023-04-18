一名中国杂技演员在表演中坠亡

周六，一名中国杂技演员在一次飞天梯表演中坠亡。





这名演员姓孙，在安徽省宿州进行飞天梯表演时摔下。





网上分享的视频显示，这位杂技演员在与她的杂技搭档（也是她的丈夫）的表演出错后，没能用腿接住她，孙某从很高的地方摔下来，摔在了一个坚硬的舞台上。





随后她被送往医院，抢救无效后死亡。澎湃新闻的报道称，她还留下了两个孩子。





当地官员们表示，对这一事件的调查正在进行中。



据澎湃新闻报道，现场观众称演出时没有安全防护。Source:澎湃新闻 据澎湃新闻报道，孙某和她的丈夫张某在一起工作多年，“为了演出好看”，经常不系安全带进行表演。





“太伤心了。”事发当天的一名观众张林（化名）告诉澎湃新闻。这名观众描述，第二个节目开始时，女演员从十几米的高空摔下，“砰”的一声落在地上，地上没有垫子，保卫人员第一时间去查看，但现场人实在太多，没来得及疏散。“当时没有医生在场，大概半小时之后，救护车到了。”





当地文化和旅游部门表示，该行为背后的表演团首先没有获得足够的批准来进行表演，他们将被“依法依规进行处置”。





澎湃新闻的报道表示，宿州是杂技之乡，杂技表演是一个高度竞争的行业。演员往往会为了更危险的表演来吸引眼球，赚取更多的演出费，为此不惜放弃安全保护措施。





在中国的社交媒体上，不少网友表示曾观看过类似演出，现场并没有任何安全垫或安全网，并呼吁加强对该行业的监管。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



