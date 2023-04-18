计划耗资20亿澳元 墨尔本摩天大楼项目将成澳洲最高楼

上周，维州政府为一个位于墨尔本Southbank的一个摩天大楼项目开了绿灯。这一项目价值20亿澳元，将在墨尔本的天际线上打造一座扭转的大楼。





该项目名为STH BNK by Beulah，将有两座塔楼，其中一座将超越黄金海岸322.5米高的Q1大楼，成为全国最高的摩天大楼。





这两座拟建的塔楼分别高366米，及288米，将容纳公寓、办公室、一家拥有302间客房的豪华酒店、一个会议和娱乐中心以及一个健康区，此外还有6000平方米的绿色空间。这个私人开发项目还将包括一个位于第102层的屋顶花园。





2005年，黄金海岸Q1大楼的落成超越了墨尔本Collins街120号大楼成为第一高楼，在此之前，附近的Collins街101号大楼曾在1991年短暂地保持过这一称号。墨尔本这一新摩天大楼项目一旦落成，墨尔本将拥有澳大利亚最高的摩天大楼。





墨尔本市长萨利·卡普（Sally Capp）将最新的项目描述为“令人敬畏”和“令人瞠目结舌”。





“它将产生连锁反应，向整座城市和世界传播信心。这标志着墨尔本不会满足于自己的成就，而是始终大胆且雄心勃勃。”她说。





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