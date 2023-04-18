摄影大奖获得者拒奖 因作品为AI创作

根据PetaPixel报道，一张由人工智能生成的照片在一著名摄影比赛中获得重要奖项。





在世界摄影组织的索尼世界（Sony World）摄影奖中，德国艺术家埃尔达格森（Boris Eldagsen）的一幅名为《电工》（The Electrician）的作品获得创意类一等奖。随后埃尔达格森拒绝了这一奖项，并承认这幅作品由人工智能创作。





“人工智能不是摄影。”埃尔达格森在自己的网站上发表声明说，他“像一只厚脸皮的猴子一样申请”，以此了解比赛是否准备让AI创作的图像参赛。“他们没有，”他补充说。





埃尔达格森的照片用黑白两色描绘了两个不同年代的女性。这幅作品是他名为虚假记忆（PSEUDOMNESIA: Fake Memories）的系列作品之一，旨在唤起1940年代的摄影风格。





但是事实上，这幅作品是“过去的假记忆，从来没有存在过，没有人拍摄过。”这些图像是通过语言想象出来，并通过人工智能图像生成器重新编辑了20到40次而产生的。





埃尔达格森表示：“我们，摄影界，需要一个公开的讨论。讨论我们想把什么视为摄影，什么不是。摄影的保护伞事是否足够大，可以邀请人工智能图像进入，或者这将是一个个错误？”





随后他拒绝了该奖项，并在声明中表示：”感谢你们选择了我的图像，并使这成为一个历史性的时刻，因为它是第一个在著名的国际摄影比赛中获奖的人工智能生成的图像。”





“你们有多少人知道或怀疑它是人工智能生成的？这让人感觉有些不对劲，是吗？AI图像和摄影不应该在这样的奖项中相互竞争。它们是不同的实体。人工智能不是摄影。因此，我不会接受这个奖项。”





埃尔达格森希望自己拒绝奖项能加速摄影界对此问题的讨论。





人工智能的使用和影响引发了激烈的辩论，一些人发出了末日般的警告，称该技术正处于不可逆转地破坏人类经验的边缘。





谷歌（Google）首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）说，对人工智能的担忧让他夜不能寐，并警告说，如果部署不当，该技术可能“非常有害”。





世界摄影组织的一位发言人说，在宣布艾尔达格森为获奖者之前，他已经向他们确认了使用人工智能“共同创造”的图像。





“在我们的通信中，他解释了在‘二十年的摄影生涯之后，我的艺术重点已经更多地转移到探索人工智能发生器的创作可能性上’，并进一步强调该图像在很大程度上依赖于他‘丰富的摄影知识’。按照比赛规则，摄影师提供了他们参赛作品的保证。”





“公开比赛的创意类别欢迎各种实验性的图像制作方法，从青花瓷和射线照片到尖端的数字实践。因此，在我们与鲍里斯的通信和他提供的保证之后，我们认为他的作品符合这个类别的标准，我们支持他的参与。”





“此外，我们期待着就这一主题进行更深入的讨论，并欢迎鲍里斯希望通过为我们的网站准备问题与他进行专门的问答来开展对话。”





“由于他现在决定拒绝获奖，我们已经暂停了与他的活动，并按照他的意愿将他从比赛中移除。鉴于他的行为和随后的声明指出他故意误导我们，从而使他提供的保证无效，我们不再认为我们能够与他进行有意义和建设性的对话。”





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