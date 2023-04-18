中国游客的巨大缺口：澳大利亚最大的旅游市场悄然回归

今年1月，当中国结束了漫长的边境封锁时，电子商务营销行业从业者任（Tianni Ren）立即开始为她的14名员工计划前往澳大利亚的团队建设之旅，希望看到澳大利亚令人惊叹的粉红色盐湖，她一直很向往这些在社交媒体上看到的美丽盐湖。





但是，最终她却把她的同事从杭州带到了新西兰旅行，因为她得知中国政府批准的海外旅游目的地名单中，澳大利亚已被删除。实际上，澳大利亚被删除等于停止了一项长达20年的计划，该计划曾让中国在2020年初之前，主导了澳大利亚450亿澳元的国际旅游市场。





“我们问了旅行社，但被告知澳大利亚不在团队旅游名单上，”28岁的Ren说，她指的是中国给予其他约60个国家的认可目的地地位（ADS）。“很遗憾，我们没能看到粉湖。”





经过三年的挣扎和期待，人们普遍期待的中国游客回潮变成了涓涓细流，因为签证规则——再加上相对较高的成本、缺乏航班和讲普通话的导游外流——挤压了澳大利亚的第四大出口行业。



2018年4月18日，澳大利亚，中国游客在悉尼歌剧院附近为摄影师（图中没有）摆姿势。 REUTERS/Edgar Su Credit: EDGAR SU/REUTERS 政府数据显示，在2月份，即中国边境重新开放后的第一个完整月份，澳大利亚记录了40,430名来自中国的短期游客。这是在2019年创纪录的一年中同月访问人数的五分之一，远远落后于来自新西兰、英国和美国的访问。





同时，根据航空分析公司Cirium的数据，2月份从中国大陆飞往澳大利亚的航班只有大流行前运力的五分之一。同时，飙升的燃料成本抬高了票价，也抑制了需求。





与此同时，根据总部设在德国的咨询机构的研究数据，中国出境边境的总人数已经达到大流行前的三分之二。





北京没有给出终止澳大利亚ADS地位的原因，但旅游业的从业者表示，地缘政治起到了一定的作用，在贸易争端和西方与中国之间日益激烈的安全言论中，两国关系处于低谷。





政府营销机构澳大利亚旅游局（Tourism Australia）拒绝发表评论。





贸易促进办公室Austrade表示，澳大利亚旅游局的总经理在3月份访问了中国，会见了航空公司等战略伙伴，该机构将 “继续与市场上的主要分销伙伴密切合作，实现澳中之间的旅游机会”。





“这肯定与地缘政治和贸易以及其他我们已经看到下降的事情联系在一起。你不能将其与目前的情况分开，”纽卡斯尔大学商学院的讲师斯托尔克（Paul Stolk）表示，他正致力于大学与政府合作，使旅游业多样化。





除此之外，中国的旅行者往往选择家庭成员在国外学习的目的地进行拜访，斯托尔克补充说。在2019年之前，中国是澳大利亚最大的外国留学生来源国，但自2021年澳大利亚重新开放边境以来，其他国籍的学生已经填满了其外国学生队伍。



供应限制

业内人士表示，澳大利亚的旅游业还受到缺乏讲外语的导游和包括旅游车司机在内的基本人员的制约，因为COVID-19的低迷和几十年来最低的失业率吸引了从业者去其他领域工作。





“我们已经失去了很多高质量的工作人员，他们了解自己的工作方式。”澳大利亚旅游出口委员会（Australian Tourism Export Council）的总经理雪莉（Peter Shelley）说。





“我们听说（中国公民）在长期不能旅行之后，迫不及待地想出去旅行，而澳大利亚一直是一个旅行者抱有很高期望的地方，但我们的服务能力却被削弱了。”





一些在澳大利亚的独立中国游客告诉路透社，他们之所以到访，是因为他们有亲戚在该国，他们安排了住宿和旅游，这意味着他们可以绕过语言障碍和其他问题。



2017年8月2日，在澳大利亚悉尼环形码头的悉尼歌剧院前，一名拿着购物袋的游客在拍照前化妆。 Credit: STEVEN SAPHORE/REUTERS 获得ADS批准的悉尼旅游运营商金龙旅行社的主管钱（Justine Chien）说，她的公司已经实现了多元化，现在可以满足来自亚洲其他地方的独立旅行者。





例如，来自印度的游客去年恢复到了2019年80%的水平，现在占到了赴澳游客的第四大群体。





珀斯Easy Going Travel Services Pty Ltd的总监倪（Johnny Nee）表示，他的合作机构通过迎合国内市场来填补中国游客的不足。





“当中国游客大规模返回时，我担心供应将赶不上需求，”他说。





市场总监任说，她的同事们很喜欢他们的新西兰之旅，他们在那里买了几个Gucci包，但仍然对他们错过了首选的目的地感到失望。





“我真的希望我们下次能去澳大利亚，毕竟，我们一直都想看看神奇的粉湖。”





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