专家称墨尔本人口增长总是比悉尼要快 原因何在？这种趋势会否持续？

要点： 由于西部边界拓宽，墨尔本已取代悉尼成为澳大利亚人口第一大城市；

这在一定程度上是由于来自印度的移民涌向墨尔本的西部边缘地区；

与悉尼相比，墨尔本近年来迁出的居民也更少。

墨尔本已取代悉尼成为澳大利亚人口第一大城市，这主要是因为悉尼人更有可能离开家乡。 但专家表示，虽然对这种人口再平衡已预料一段时间，但墨尔本人口的快速增长可能无法长久持续。





在 2021 年人口普查之后，澳大利亚统计局（ABS）改变了墨尔本重要城区（Significant Urban Area）边界线，将其西部边缘的梅尔顿区（Melton）纳入。 2021 年 6 月，墨尔本重要城区人口因此增至487.54万人，比悉尼重要城区人口485.67万人多1.87万人。





这一边界重新划定意味着墨尔本重要城区人口实际上在 2018 年就超过了悉尼。



Sydney has welcomed more migrants than Melbourne over the last decade, according to the ABS, but has seen more residents move to other parts of Australia. Source: SBS 然而，大悉尼地区（还包括中央海岸和蓝山地区）的人口（525.98万人）仍比大墨尔本地区（497.62万人）多28.36万人。





那么墨尔本人口增长为何如此之快？这增长势头会一直保持下去吗？这将如何影响两个城市之间的竞争？



海外移民涌向墨尔本西部

澳大利亚统计局使用多种方法来定义重要城区，其中一种指出，重要城区代表一个拥有超过一万名居民的城市中心。





“2021年人口普查发生的情况是，墨尔本主要城区和其西部的增长中心梅尔顿实际上被合并成了一个连续的人口中心，（合并之后）墨尔本的人口现在比悉尼还多，”澳大利亚统计局人口统计学家安德鲁 · 豪（Andrew Howe） 告诉SBS新闻。



Following the 2021 census, the Australian Bureau of Statistics changed Melbourne's Significant Urban Area (SUA) to include the district of Melton on its western fringe. Source: SBS 澳大利亚人口研究所 （Australian Population Research Institute）负责人鲍勃 · 比雷尔（Bob Birrell ）博士表示，根据澳大利亚统计局的数据，在过去的10年里，虽然悉尼比墨尔本多接纳大约 50 万移民，但墨尔本也吸引了大量来自印度的移民，他们涌向了墨尔本的西部边缘地区。





比雷尔向SBS新闻表示：“海外移民是墨尔本西部人口增长的主要组成部分，现在主要的移民来源是印度次大陆。”





“他们倾向于来墨尔本，因为此地印度移民比例高于悉尼。一旦一个城市拥有了特定的民族文化基础，就会产生流动效应。”



The Indian and Pakistan cricket teams enjoyed huge support from local fans for their match during last year's ICC T20 World Cup cricket match at the Melbourne Cricket Ground. Credit: Rana Sajid Hussain/Pacific Press/Sipa USA 墨尔本大学人口学教授彼得·麦克唐纳（Peter McDonald）告诉 SBS 新闻，墨尔本也迎来了大量印度留学生，其中许多人倾向于在这座城市定居。





“来自印度次大陆的学生往往渴望留澳，成为永久居民。因此，这为从国际移民到永久居民提供了一个流动途径。”



离开墨尔本的人更少

就墨尔本整体重要城区人口增长超过悉尼而言，专家将其归因于悉尼的人口流出量比墨尔本大。





“在过去的 10 年里，墨尔本的（人口）净变化约为零，因此迁入和迁出的人数大致相同，” 安德鲁 · 豪分析说。





“然而，对于悉尼，迁出人口比迁入人口多20万。与墨尔本相比，迁出悉尼并前往澳大利亚其他地区的人数要多得多。”





主要原因是住房成本、交通和基础设施。





麦克唐纳教授表示，历来迁出悉尼的多为年轻家庭，而这很可能与他们的住房负担能力有关。





“悉尼向昆州的人口流失由来已久，尽管波动很大。目前，年轻家庭占据从悉尼到昆州的人口流动的相当大比例，而不是老年居民。”



There's are geographical limits to how far Sydney's suburban sprawl can extend, which helps to bump up property prices. Source: SBS “相比之下，墨尔本的情况并不完全相同。在疫情之前，墨尔本吸引了来自澳大利亚各个州和领地的净人口。虽然人们在疫情期间离开墨尔本的原因很明显，但是迁来墨尔本的人口流动趋势仍有待观察。”





麦克唐纳补充说：“在墨尔本出行比在悉尼更容易……街道更宽，交通状况也不像悉尼那么糟糕。而且还有有轨电车。尽管悉尼可能有更好的铁路交通，因为它有更多的跨悉尼铁路线。”





澳大利亚人口研究所的比雷尔博士同意住房成本是主要因素，部分原因是墨尔本用于城市郊区扩张的土地资源雄厚，而悉尼的城市扩张在地理上更多地受到东部的海洋、西部的蓝山，以及主要河流的限制。





“墨尔本的住房成本比悉尼便宜得多，这是因为移民居住区不断扩大，主要向西部和北部， 以及东南部拓延。”





“在悉尼，郊区的边界一直受到限制，因此悉尼边缘地区的住房成本比墨尔本高出许多倍。在悉尼，住房成本如此之高，以至于现有居民大量外流，”比雷尔说。





根据REA 的数据，2023 年 3 月悉尼的房价中值为99.4万澳元，而墨尔本为78.9万澳元。 墨尔本的租金也明显较低。





据SQM Research 的数据，2023年4月份，悉尼和墨尔本的平均住房租金分别为779澳元和576 澳元。



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这种趋势会持续吗？

那么，墨尔本重要城区人口大于悉尼的这种趋势会否持续？比雷尔博士表示，这很难说。





虽然比雷尔认为，维州政府正在为城市边缘地区的人口扩张提供比悉尼更大的支持，并且墨尔本的住房成本，特别是在边缘地区，往往要低得多。然而，城市很难应对人口的快速增长。





“为边缘地区的居民提供基础设施和住房，存在各种成本问题。”





比雷尔博士说，自疫情以来，不断上涨的住房成本也导致更多人离开墨尔本，这一趋势可能会逆转，也可能不会逆转。





“虽然墨尔本的住房成本比悉尼低，但其增长迅速，这促使墨尔本的人口外流，这比疫情之前要多得多。”



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悉尼和墨尔本之间的传统竞争将受何影响？

数十年来，墨尔本一直居悉尼之后，如今取代悉尼成为澳大利亚最大的城市。这将对这两大城市带来何种影响？





麦克唐纳教授说：“它们的规模大致相同，都是国际大都市，这对澳大利亚来说非常重要，而且两城之间的流动性很大。”





“我认为竞争的东西已有所消失，在商业方面，这两个城市现在有很大的合作。过去情况并非如此，此前两城之间更多的是竞争。”





比雷尔博士称这种竞争是“荒谬的”，但承认“墨尔本非常重视”这种竞争。





“墨尔本持续的人口增长是一条生命线， 它决定了墨尔本房地产和金融业的利益。”





但比雷尔说，许多居民认为人口增长并不是件好事。





“成本和拥堵越来越大。大多数人都可以看到，人口增长只是带来了对服务的竞争。”





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