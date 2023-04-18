“家门口”的罕见日全食如何安全观测？怎么拍出“大片”？专家支招

罕见日全食即将来临，最佳观测点位于西澳，而澳大利亚其他地区的民众也将可观测到不同食分的日食奇观。





因日食发生地宁格鲁（Ningaloo）珊瑚区而得名“宁格鲁日食”的本次日全食，将于4月20日上午11点27分（当地时间）发生，预计将导致大约四万名游客涌入该地区一个人口仅2500人的小镇埃克斯茅斯（Exmouth）及其周边地区。





在悉尼大学获得天文学博士学位的李刚也正与好友驱车前往埃克斯茅斯的路上。李博士对SBS普通话节目表示，本次日全食极为难得，因为其最佳观测点位于陆地。





“绝大多数的日食带都是在海里，它在陆地上只包括了非常小的一片区域。像这次（日食带）就过了西澳埃克斯茅斯、东帝汶和印尼的一小部分区域，其它时间都是在印度洋和太平洋，”李博士说。



Eclipse chasers are expected to flock to Exmouth in WA in April. Source: Getty, SBS 日全食是日食的一种，其发生时地球上部分地点的太阳光会被月亮全部遮住。作为一种非常罕见的天文现象，日全食虽然在整个地球上平均每18个月左右就会发生一次，但正如李博士所说，能够在陆地上完整观测的不多。





据悉，日全食带一般经过的地区都是在海洋或荒无人烟之处，且在某个特定地点要等上平均360至410年才会发生一次日全食，因此可以说上一次发生在该地区的日全食得追溯到三四百年前了。



The moon blocks the sun during a total solar eclipse Source: AAP 这一难得一见的奇观发生之时，埃克斯茅斯的观测者可以看到太阳完全被月球遮住，预计将持续62秒，期间天空变暗、气温降低，甚至还能看到星星；而澳大利亚其他地区的观测者可以看到日偏食，其他东南亚地区及太平洋岛国则可以看到日环食。





如何安全观测400年一遇的“家门口”日食奇观？怎样能够拍出酷炫大片，让世界其他地区的亲朋好友狠狠羡慕一番呢？李博士与SBS分享了一些实用建议与妙招。



观测者“一定要戴上专业日食眼镜”

毕业后在法国天体物理学和行星学研究所（IRAP）从事博士后研究，如今在比利时鲁汶大学继续进行天体物理研究工作的李博士首先强调，观测日食一定要购买专业的日食眼镜，切勿使用非专业设备或自制物品进行观测。





他说：“一定不要在日偏食阶段就用肉眼直接看太阳，因为太阳实在是过于明亮了，很很容易就造成视力上的损伤。”





“所以建议民众一定要戴上专业的日食眼镜，而且一定要是那种日食眼镜，不能是什么深色玻璃镜啊，或者深色的墨镜，那些都不可以，一定要是日食眼镜去观测。”





李博士表示，处于可观测到日全食的地区的人们可以在全食发生时（月亮完全遮住太阳时），可以考虑摘下眼镜观看，但“一定要注意全食的时间非常短，这次只有一分钟左右”。





“所以全食结束后一定要及时再戴上眼镜，否则就会对视力造成很严重的伤害。”



李博士强调观测者“一定要戴上专业日食眼镜”。 Source: EPA / JAGADEESH NV/EPA 除此之外，他还补充道：“我个人不建议大家自己做（日食眼镜），还是得去买专门的那个日食眼镜，因为日食眼镜那个材料是一个专门的叫做‘巴德膜’的这么一个专门用来过滤太阳光的滤光膜。”





“只有那个滤光膜才可以安全地让人眼不会受到太阳的伤害。如果你要想用手边的材料，比如说墨镜或者胶卷之类的东西（自制），它还是会有一定的风险。”





李博士强调，观测日食千万要注意视力安全，“而且视力损伤是不可逆的”。



普通人也能拍摄震撼日食

李博士表示，如果并非专业人士或是摄影达人，普通民众想要拍摄日食，可以考虑拍摄延时视频。



Eclipse watchers are eagerly anticipating the 20 April event. Source: AAP / NEDA VANOVAC/AAPIMAGE “其实我建议大家可以做一个视频的拍摄，就是用手机拍一个延时摄影，”他表示。



……你可以看到天会慢慢暗下来，最后完全黑天。黑天了之后呢，天上甚至还会有几颗星星，然后等到过了不到一分钟之后当日全食阶段结束后，那个天又亮起来。

“所以我觉得拍一个视频是一个很有意思的事情。”





不过李博士再度强调，手机也可能无法完全遮挡太阳，因此无论是观测还是拍摄日食，还是要做好防护，佩戴好日食眼镜。





“因为太亮了，尤其是在西澳这个地方，阳光明媚，实在是太亮。”





延时摄影拍摄的视频素材不仅动态体现了日食的全过程，而且随后从视频当中再截图，也会相较直接拍摄，更容易截到“满意的一帧”，还能稍作编辑作为vlog素材。



西澳州大部分地区可观测到食分值较高的日偏食。西澳州副州长、旅游部长罗杰·库克（Roger Cook）在一份声明中表示，Onslow和Coral Bay将观测到99%的日食，而Carnarvon为95% ；珀斯则预计可观测到遮敝率70%左右的日食。





堪培拉 ：下午1点30分至3点12分，食甚2点22分，最大遮蔽率9.8%；



悉尼 ：下午1点37分至3点19分，食甚2点29分， 最大遮蔽率9.7%；



达尔文 ：下午12点18分至3点26分，食甚1点52分，最大遮蔽率80.7%；



布里斯班 ：下午1点44分至3点42分，食甚2点45分，最大遮蔽率16.1%；



阿德莱德 ：下午12点24分至2点35分，食甚1点30分，最大遮蔽率21%；



霍巴特 ：下午1点25分至2点46分，食甚2点16分，最大遮蔽率5.22%；



墨尔本 ：下午1点15分至3点01分，食甚2点09分，最大遮蔽率10.8%。

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