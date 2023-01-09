三个月后 四万人将蜂拥而至西澳这个小镇 这是为什么？

要点： 大约四万人将涌入埃克斯茅斯小镇，观看2023年的日全食；

该400年一遇的罕见天文事件将于4月20日上午11点27分发生；

埃克斯茅斯郡长表示，该地区与世隔绝，规划应对本次事件是一大挑战。

埃克斯茅斯（Exmouth）可能已经被一些游客所熟悉，这要归功于年中在宁格鲁礁上著名的鲸鲨迁徙——但更盛大的事件即将在2023年到来。





一个数百年一遇的天文事件，预计将导致大约四万名游客前往西澳州这个坐落在珀斯和布鲁姆之间、人口仅2500人的小镇，及其周边地区。





因日食发生地宁格鲁（Ningaloo）而得名“宁格鲁日食”的本次日全食，将于4月20日上午11点27分发生。



当月亮从太阳和地球之间经过，完全遮挡住太阳时，就会发生日全食。月球的轨迹将形成一个40公里宽的阴影。





这是一个每隔400年左右才会在地球某一处发生的事件。





虽然每年从地球上通常至少可以看到一次日食，但日食的可见区域非常小；而且鉴于地球三分之二的面积被水覆盖，你不可能总是从陆地上看到日食。



追逐日食的生活

来自英国的退休人员克里斯（Kryss Katsiavriades）三年前在埃克斯茅斯预订了住宿。如果说他是一个日食爱好者，那就太轻描淡写了；这将是他走遍世界看的第19次日全食。





克里斯看到的最长的日全食是在墨西哥，当时太阳完全被月亮遮盖了约7分钟。而他2013年的乌干达之行，仅仅为了时长仅22秒的一次“全食”。





在埃克斯茅斯，日食将持续62秒。



Kryss Katsiavriades (wearing red) saw his first total eclipse in Java in 1983. Source: Supplied / krysstal.com 虽然最初的日食没什么可看的，但克里斯说魔法很快就会发生。





“天空的颜色开始改变，鸟类的行为开始变得奇怪。我喜欢那个时候的色彩，所以我倾向于环顾四周。”





然后，可以看到月亮的阴影在地球上快速移动。





“你实际上可以在远处看到它，有时会产生壮观的效果。然后在‘全食’期间，你实际上可以用肉眼来观察它。”



在‘全食’期间，你实际上可以用肉眼来观察它。 Kryss Katsiavriades，日食“追逐者”

克里斯看到人们在日食期间情绪激动，并了解到围绕日食的许多不同信仰。





在哥伦比亚，他听说有人躲在床底下。在印度，人们拒绝乘坐飞机或公共交通工具。在智利，一名孕妇说她的家人要求她在日食期间呆在屋里，以免给她未出生的孩子带来厄运。





克里斯说，包括宠物狗在内的动物也会表现得很奇怪，因为白天似乎变成了黑夜，然后又切换回来。



Kryss Katsiavriades enjoys photographing eclipses. He took this in Sulawesi, Indonesia, in 2016. Source: Supplied / krysstal.com 他记得在一个印度小村庄观看日食时，看到一个农民牵着他的牛：“他正领着牛群离开村庄，当时是早上八点，牛却想掉头回来，因为天快黑了。”





在上海的一次日食中，鱼儿纷纷跃出海面。



小小的埃克斯茅斯将如何应对？

埃克斯茅斯郡议会主席埃尔斯顿（Darlene Allston）说，为这样一个独特的活动进行规划一直是一个挑战，该地区与世隔绝是一个重要因素（埃克斯茅斯位于珀斯以北1250公里处）。





她说：“对于那些想来这里旅行的人来说，他们确实需要提前预订。”



Tourists often pose in front of Exmouth's giant prawn which celebrates its prawn and fishing industry. Source: AAP / SUSANNA DUNKERLEY “我们希望每个人都玩得开心。但我们也希望每个人都尊重宁格鲁和环境的本来面目。”





该郡估计约有2万人将留在当地观看日食，另有2万左右的人将汇聚在皮尔巴拉（Pilbara）和加斯科因（Gascoyne）地区的海岸区域。如果天气晴朗，那里的观众应该仍能看到日食，但仍可以看到一小部分太阳，让阳光透过。



虽然埃克斯茅斯通常没有公共交通，而且只有一条进出道路，但穿梭巴士将在日食前后运行，以减少拥堵。





该地区当局也不得不考虑电力网络和供水将如何应对额外的需求，并将引入食品卡车来支持该镇的咖啡馆、酒吧和餐馆。



The eclipse will coincide with peak tourist season in Exmouth when tourists flock to the area to swim with whale sharks. Source: Supplied / Tourism Western Australia 埃尔斯顿女士说，当局还将开展公共教育活动，提醒游客保持最佳行为。





埃克斯茅斯还将举办为期三天的“黑暗天空节”，包括观星、现场音乐和餐饮体验，南部的卡纳文（Carnarvon）和北部的昂斯洛（Onslow）也将举行一些活动。



The Shire of Exmouth will be operating overflow camping setups and is allowing homeowners to open up their backyards to people looking to camp. Source: Getty / Photon-Photos

澳大利亚和世界的其它地区能观测到吗？

除埃克斯茅斯外，澳大利亚唯二能在四月看到日全食的地方就是西澳皮尔巴拉海岸外的巴罗岛（Barrow Island），雪佛兰公司经营的天然气项目“戈尔贡”就在那里。





东帝汶东部地区以及印度尼西亚的巴布亚省和达玛岛也将看到日全食。



Depending on conditions in and around Exmouth, people may be able to see stars in the sky during the day when the moon eclipses the sun. Source: Supplied / Tourism Western Australia, Marco Kraus. 澳大利亚的其它地区（加上许多太平洋岛国、印度尼西亚和菲律宾）将能看到“混合”日食，即月亮从地球和太阳之间穿过。





“我认为这仍然是一个非常有趣的景象，即使是从珀斯来看，”科廷大学地球与行星科学学院的助理研究员哈德里安·德维尔波瓦（Hadrien Devillepoix）说。





“大约70%的太阳将被月球所遮挡。”





“即使在澳大利亚东部的部分地区，你仅会看到大约20%的太阳表面被遮挡，但是你仍然能够从那里观察到一些日食相关的景象。所以我认为每个人都会有所收获。”



Those driving in Exmouth are warned to drive carefully and look out for emus. Source: Getty / MXW Stock 在埃克斯茅斯以南600公里处的德纳姆镇（Denham）和鲨鱼湾（Shark Bay）地区——即原住民马尔加纳语中的Gutharraguda——将可以看到日偏食，也就是说大约90%的太阳将被月亮覆盖。





导游凯普斯（Capes）是一名来自Naanda和Malgana部落的原住民，他将与游客分享他的部落文化，作为为配合日食而安排的特别旅游的一部分。





他说：“星星和月亮告诉我们什么时候该吃某些食物，因为它告诉我们潮汐以及我们可以从海洋收集什么。”





“这一切都相互关联：海洋、动物、食物和月亮。”



Capes says his ancestors had a strong connection with the sun, moon and sky. Source: Supplied / Tourism Western Australia 凯普斯的族人相信星星是他们的祖先。





他说：“我们被教导不要指着流星，因为它们代表我们的长者在天空中移动。”



流星代表我们的长者在天空中移动。 凯普斯，原住民导游

凯普斯说，在他的部落的土地上生活和工作使他在文化上、心理上和精神上得到了支持，他很想让其他人也体验一下。





“这是心灵的良药。”





“我们不希望他们只是来看看日食，我们希望他们离开时能更加了解这个地方和这片土地的意义。”



Capes works for Wula Gura Nyinda Eco Adventures which means 'you come this way'. Source: Supplied / Tourism Western Australia: Russell Ord 在更北之处，能够观测到日全食的地区是沿海的Ningaloo Baiyungu、Yinnigurdira和West Thalanyji部落所在地。他们也与月亮有着深厚的联系，他们将其称之为“wilarra”。



他们认为太阳是一个女人，月亮是一个男人，并相信日食代表着宇宙中的新星和新生命。





如果没有专门的日食观测眼镜，在全食以外的任何时间用肉眼观看日食都是危险的。千万不要直视太阳。





This article has been updated to clarify how to view an eclipse safely.





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