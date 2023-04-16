澳大利亚税务局（ATO）的新数据显示，全澳有160亿澳元的遗失和无人认领退休金（Super）。在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，澳大利亚税务局的Ada和听友们聊了聊认领遗失退休金的话题。





Ada表示，工作者往往因未留意多个退休金账户以及没有及时更新个人信息而“遗失”退休金。





她说，工作者可以登录MyGov账号查看是否有属于自己的未认领退休金。工作者如果认为自己有遗失的退休金但又无法在MyGov账户中找到，可以拨打税局的退休金热线电话131020咨询。





在节目中，听友们还咨询了退休基金公司被收购是否会影响用户、海外居民被征缴数年的房产空置税和土地税、能否把投资房增值部分通过自贡退休金合理避税、达退休年龄继续工作所享受的免税额优惠等问题，Ada均做了解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【税务热线】如何找回遗失和无人认领的退休金？ SBS Chinese 16/04/2023 28:30 Play

因个人情况差异，税务知识复杂，税务热线节目只提供一般性税务信息，嘉宾的解答仅为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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