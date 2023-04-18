石油使用抗议者导致世界斯诺克锦标赛中断

周一，一名英国环保倡导组织“停止石油”（Just Stop Oil）的抗议者爬上世界斯诺克锦标赛的一号桌，在桌面上撒下橙色粉末，导致比赛被迫中断。





英国广播公司（BBC）报道说，在谢菲尔德（Sheffield）的克鲁斯堡剧院（Crucible Theatre），还有一人也试图打断二号桌的比赛，然后被保安带走。



当时，英格兰的罗伯特·米尔肯斯（Robert Milkens）和乔·佩里（Joe Perry）正在一号桌进行第一轮比赛，而马克·艾伦（Mark Allen）和中国的范争一正在另一张桌子上进行比赛。





Just Stop Oil在他们的推特上发布了这一事件的视频，标题为“新的石油和天然气将使我们陷入僵局”（New oil and gas will snooker us）。





该组织希望英国停止所有新的石油和天然气项目，并举行了一系列抗议活动，包括去年10月在伦敦国家美术馆向文森特·梵高（Vincent van Gogh）的画作《向日葵》泼罐头汤。





去年7月在银石（Silverstone）举办的英国一级方程式大奖赛上，活动人士还在开赛后冲上赛道。





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