俄罗斯方面拒绝明确证实瓦格纳集团首领死亡

俄罗斯表示，有关克里姆林宫下令杀害瓦格纳雇佣军集团首领普里戈津的指控是 "彻头彻尾的谎言"。





俄罗斯当局在否认这一指控的同时表示，他们已经从一架飞机坠毁现场找到了 10 具尸体和飞行记录仪，据推测普里戈津已在坠机事件中丧生。





俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫表示，对于此次坠机事件有很多猜测，并表示俄罗斯对此不负有责任。





“现在当然有很多关于这次空难和包括普里戈津在内的飞机乘客不幸遇难的猜测。当然，西方的这些猜测都是从某个角度出发的，而所有这些都是彻头彻尾的谎言，当然，在报道这一问题时，有必要以事实为依据。目前还没有什么事实，因为这些事实还需要在目前正在进行的调查行动中加以澄清。”





佩斯科夫同时拒绝证实普里戈津的死亡，理由是需要等待尸体检验结果。



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英国首相苏纳克表示，他正在关注普里戈津一案。





“我们的情报显示，普里戈金很有可能在飞机上。显然，我们正在密切关注事态发展，并与我们的盟友合作查明事件真相。但最重要的是，普京必须结束对乌克兰的非法入侵，这给人民带来了无尽的苦难。我们将继续与乌克兰站在一起，支持他们抵御俄罗斯的侵略。”





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