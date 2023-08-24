瓦格纳集团领导在飞机失事中丧生 或许不是他?

据俄罗斯联邦航空运输局（Russian Federal Air Transport Agency）证实，瓦格纳集团（Wagner Group）的负责人叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在莫斯科北部的一次飞机失事中丧生。





今年早些时候，普里戈津领导了一场针对俄罗斯军方的短暂武装叛乱。





俄罗斯紧急情况部在一份声明中表示，这架从莫斯科飞往圣彼得堡的飞机在特维尔地区（Tver Region）的库真基诺（Kuzhenkino）村附近坠毁。





据称机上有10人，包括三名机组人员。俄罗斯国家电视台宣布了这一消息称联邦航空运输署公布了在特维尔地区坠毁的飞机上所有乘客的姓名。叶夫根尼·普里戈津和德米特里·乌特金的名字也在名单上。





德米特里·乌特金（Dmitry Utkin）是普里戈津手下的瓦格纳小组指挥官。





美国总统拜登听取了坠机事件的简报。记者询问拜登是否认为(俄罗斯总统)普京是幕后主使。





拜登则表示不知道发生了什么，但并不感到惊讶。因为俄罗斯发生的任何事情都是普京可以在背后操纵的。





据报道，2023年6月，普里戈津开始反抗俄罗斯，指责其政府叛国，并要求俄罗斯高级军事指挥官辞职。6月23日，他的军队占领了罗斯托夫和南部军区总部。





一天后，普里戈津结束了叛乱，并宣布了一项协议，以保证参与的瓦格纳部队不会面临指控。





当时，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京（Vladimir Putin）称普里戈津的行为叛国，称瓦格纳集团是国家威胁。





当时的专家预测，普里戈津将会一定程度上收到生命的威胁。同时，美国总统拜登总统也持这一观点。





飞机坠毁前几个小时，俄罗斯空军司令谢尔盖·苏罗维金（Sergei Surovikin）将军被免职。苏罗维金与普里戈津的叛乱和兵变有关，自那以后就再也没有出现过。





斯坦福大学民主、发展和法治中心的主任，凯瑟琳·斯托纳教授（Professor Kathryn Stoner）怀疑普里戈津是在俄罗斯总统的命令下被暗杀的。





斯托纳教授表示普京当然会这么做。俄罗斯安全部队有毒害国内外人民、政治对手或普京之前称之为叛徒的人的历史。





斯托纳认为，在消灭普里戈津之前，必须考虑几个因素例如军队中对普里戈津的同情者以及了解到瓦格纳剩余部队的情况





基尔·贾尔斯（Keir Giles）是查塔姆研究所（Chatham House）的俄罗斯问题专家和高级咨询研究员。





他也是《俄罗斯对所有人的战争》（Russia's War on Everybody）一书的作者。





他认为如果普里戈津现在被俄罗斯政府处理了，也不足为奇。更令人惊讶的应该是在他带领他的人向莫斯科发起挑战，向克里姆林宫进军，寻求与国防部的清算之后，还被允许存活这么长时间。





然而，从那时起，他就知道有一个目标在背后，普京总统需要树立一个榜样。不能让叶夫根尼·普里戈津开了一个危险的先例发动兵变，还能活下来。





贾尔斯认为这会给其他人一些启发。现在，那些一直关注事态发展的人，看到这种戏剧性的、壮观的处理普里戈津的方式，会得出适当的结论，他们会调整自己的风险评估，以适应这种情况。





但并非所有人都相信普里戈津已死。这其中也包括贾尔斯。





贾尔斯认为具体情况取决于这个人到底是瓦格纳的头目，还是以叶夫根尼·普里戈任的名义旅行的人。因为普里戈津擅长使用化名，或者更确切地说，是用假名旅行的人。





这是他安全措施的一部分，目的是混淆他的旅行计划，隐藏他的实际位置。所以在完全100%确认瓦格纳真正的头目叶夫根尼·普里戈津没有在其他地方出现之前，贾尔斯认为不要太惊讶。





32岁的乌克兰士兵亨纳迪（Hennadi）也有自己的疑虑。他相信普里戈任是为了逃跑而策划他的死亡，可以避免被人知道他藏在哪里。





普里戈津最后一段为人所知的视频是周一（8月21日）在瓦格纳集团旗下的Telegram频道上发布的。





这是他短暂叛变后的首次视频讲话，似乎是在非洲拍摄的。视频中，普里戈津身穿迷彩服，手持步枪站在沙漠地区。





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