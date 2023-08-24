澳大利亚超市是如何在生活成本危机期间赚取高额利润的？

要点： Woolworths和Coles均宣布销售收入大幅增长；

两大超市均表示，其利润增长是因为人们减少了外出就餐的开支；

专家表示，超市依赖于习惯于在危机时期为必需品支付更多费用的顾客。

本周，Coles和Woolworths都宣布其业绩增长。Woolworths没有放缓脚步的迹象，宣布全年税后利润为16.2亿澳元，比去年增长4.6%。





Coles也宣布本财年的销售收入增长了 6.1%，现金利润从前一年的10.5亿澳元增至11亿澳元。



超市对利润的看法

超市巨头们表示，其利润来自受生活成本危机影响的顾客减少了外出就餐等可自由支配消费，转而购买食物和日用品。





据Coles称，不确定时期会严重影响消费者的购物方式，促使他们大量采购并购买更多冷冻食品。



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Woolworths也表示，他们的顾客在购物时更加精明，有些人不再购买牛肉，而是购买更实惠的蛋白质来源，并将新鲜蔬菜换成冷冻和罐装食品。





但新南威尔士大学市场营销学院的尼基塔·加格（Nikita Garg）教授表示，人们在食品杂货上花的钱更多，可自由支配的消费减少，这并不是超市利润飙升的唯一原因。



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商品价格上涨之后是否还会下降？

加格提出超市“获得这么高利润的事实是一个问题“。





“如果你看看现在的肉类产品，它们的价格非常贵，而牛奶的价格在我们遇到供应问题时也上涨了，现在还没有降下来。这些利润是否让利给了农民？可能没有。”





加格还指出，当外部事件影响到供应链时，超市通常依赖于顾客适应于为必需品支付更多费用，从而进一步促进利润上升。





她说，当自然灾害或战争等事件导致供应链中断并出现成本变化时，超市通常会看看顾客是否能够承担成本。



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“一旦供应链中断的问题得到解决，零售商就很难再缩减利润空间，尤其是如果消费者已经习惯为同样的产品支付更高的价格时，”她说。





“超市依赖于消费者的适应，尤其是在脆弱时期。”



“缩水式通胀”与此有何关系？

“缩水式通胀”是指产品分量缩减，但售价不变，这种做法有助于超市维护利润率。





消费者可能最初察觉不到商品分量的缩减，这让零售商能够在不确定和危机时期应对价格敏感性，而不会给人造成成本大幅上涨的印象。



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未来会怎样？

悉尼大学商学院的埃伦·加巴里诺（Ellen Garbarino）教授表示，澳大利亚预计将迎来丰收之年，再加上经济不确定时期，只会意味着超市将继续享受巨额利润。





“当大量优质农产品上市时，超市就能利用季节性特价作为营销策略，吸引你来消费。”





她还表示，只要未来仍有不确定时期，超市将继续受益，因为越来越多的人寻求在家中获得安慰和安全感。





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