《代际报告》揭示澳洲人口老龄化将增加纳税人负担

《代际报告》（Intergenerational Report）对未来四十年的经济进行了预测，报告显示，到 2063 年，政府支出将增加 1400 亿澳元，占 GDP 的 5.6 个百分点。





推动这一增长的因素包括医疗、老年护理、全国残障保险计划（NDIS）、国防和债务利息支出。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，全球经济放缓也将产生影响。





“我认为中国经济的疲软是全球经济面临的一个重大风险，在我们考虑未来一两年全球经济不确定性的时候，中国的经济状况是我们最密切关注的一些事情。”





尽管预计政府开支将出现成本井喷，全球经济也将下滑，但查默斯博士排除了在本届政府任期内进行重大税收改革以帮助支付开支的可能性。





但影子国库部长安格斯·泰勒（Angus Taylor）并不相信工党会兑现这一承诺。





“这个政府对一切问题的应对方案都是增加税收。这就是他们对一切问题的回答，从澳大利亚人的收入中抽取更多的税款，推高我们今天所见的商品成本。这就是他们对一切问题的回答，他们想征税。我们知道国库部长想要增税，因为他不断地提出增加税收的设想。澳大利亚人现在需要的是收支平衡，增税不是帮助澳大利亚人取得收支平衡的方式。”





不过，即将离任的生产力专员迈克尔·布伦南（Michael Brennan）表示，澳大利亚需要就税制改革展开对话。





“我认为税收改革始终是一个重要的杠杆。我们在生产力委员会的审查中谈到了这一点。我们不想重写《亨利税收审查报告》，因为我认为它作为税制改革方向的‘圣经’经得起时间的考验。我们确实计算了政府在企业税改革等方面的一些选择。因此，税收是重要的，关于税收的辩论是非常重要的。”





《代际报告》还显示，尽管预计达到退休年龄的澳大利亚人总数将翻一番，但政府将减少用于资助养老金的支出。





据估计，在未来四十年内，约 1700 万澳大利亚人将共同拥有约 3.5 万亿澳元的养老金资产。





查默斯博士说，报告显示，养老金计划为澳大利亚人的退休生活提供了资金，并为政府节省了开支。





“这是养老金的代际智慧在发挥作用，在为人们提供体面的退休收入的同时，也减轻了养老金的压力。显然，这是我们在《代际报告》中可以引以为豪的事情之一。”





尽管面临高通胀和全球经济压力，但预计澳大利亚明年将勉强避免经济衰退。





安永大洋洲首席经济学家谢丽尔·墨菲（Cherelle Murphy）表示，看来储备银行的 12 次加息正在发挥作用。





“这非常棘手。储备银行正试图减缓经济发展速度，从而降低通货膨胀率，但又不至于导致失业率上升。但好消息是，到目前为止，它确实奏效了。要知道，我们已经看到失业率保持在相当稳定的低水平，事实上是非常低且稳定，与此同时，通货膨胀也开始有所下降。因此，将这些因素与财政政策结合起来，看起来经济发展得相当不错，当然也符合政府的计划。”





政府目前还着手审查竞争政策的设置，以提高澳大利亚经济的生产力和人民的生活水平。





这项为期两年的审查将检查有关企业并购的法律，以确保竞争不会受到抑制，消费者的利益不会受损。





竞争、慈善和国库事务助理部长安德鲁·利（Andrew Leigh）说，澳大利亚的生产力增长一直很糟糕。





“在过去几十年里，我们看到市场集中度上升，成本与价格之间的差距越来越大，我们看到澳大利亚人跳槽的比例下降了，因为无法从换工作中获得收入上升的好处。所有这些都表明，澳大利亚经济的活力可能已经减弱，而这也可能正如吉姆刚刚指出的一个原因，过去十年是我们在战后时代所测量到的生产力增长最糟糕的十年。”



