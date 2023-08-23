课外补习或成“家常便饭”？NAPLAN揭示澳洲学生识字与算术能力不足

澳大利亚课程、评估和报告管理局（Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority，简称 ACARA）的这份新报告显示，有相当数量的学生在识字和算术方面需要额外的支持。





这是NAPLAN第一年根据新的报告标准进行评分，以确定哪些学生成绩落后。





如今，课后辅导已成为许多学生每周例行公事的重要组成部分，七年级学生伊莉斯（Elise）也不例外。





在疫情封锁期间，她努力完成学校作业，但学校重新开学后，她的压力并没有减轻。





随着 NAPLAN 考试的临近，她知道自己需要更多的帮助。





“我在学校确实需要帮助，并不总是有人在侧辅导我做作业。现在我在这里学到了很多，她帮我修改，帮我制定计划，让我的作业好到足以展示给其他人看。”





从今年起，学生的 NAPLAN 成绩不再按照以往的十级制，而是按照四个能力等级进行评估： 超出预期（Exceeding）、良好（Strong）、发展中（Developing）和需要额外支持（Needs additional support）。





今年参加 NAPLAN 测试的所有学生的成绩已经出来，显示出城市和农村学校之间的鲜明对比。





在全国范围内，十分之一的学生处于需要额外支持的水平，而三分之一的原住民学生需要额外支持。





在非常偏远的学校，每 10 个学生中只有不到 3 个被评为超出预期或良好。





但在大城市的学校中，至少六成学生达到了这样的水平。





新的 NAPLAN 方法意味着 2023 年的数据无法直接与前几年的数据进行比较。





但澳大利亚课程、评估和报告管理局首席执行官大卫·德·卡瓦洛（David De Cahvarlo）表示，现在的结果将更加准确，也更容易确定哪些学生需要更多帮助。





“以前， 不清楚学生所处水平、谁需要额外支持。因此，这是新系统的一个真正优势。”





一些家庭已经开始寻求支持。





补习机构Kip McGrath 的位于Eastwood 分部的负责人珍妮特·德·马尔基斯（Jeanette De Marchis）说，课后辅导的需求已经上升。





“在 NAPLAN 考试之前，就有家长对我们的辅导很感兴趣，NAPLAN 考试之后，家长们肯定会感兴趣，因为考试结果一出来，他们就会发现在算术和识字方面需要很多帮助。”





一些学校还制定了额外的计划来帮助成绩落后的学生，其中包括苏·维林（Su Veling）担任校长的位于Blacktown的St. Michael Primary School。





“我们以他们的需求为目标，所以孩子们在这所学校的每项活动都是一次评估。我们会研究他们能做什么、做不到什么以及下一步该怎么做。”





但澳大利亚教育联盟全国主席科雷娜·海索普（Correna Haythorpe）表示，大多数公立学校都没有足够的资金来提供所需的支持，因此呼吁政府加大力度。





“证据确凿，现在是时候提供解决方案了，那就是为公立学校提供充足的资金，支持我们的教师，使他们能够提供高质量的教学和学习计划。”





联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）表示他并不反对。





他说，这些结果“非常清楚地表明”，还需要做更多的工作来改善教育成果并缩小差距。





“我曾多次说过，我们需要对教育进行认真的改革。我认为这份报告非常清楚地说明了这一点。报告显示，我们有一个良好的教育体系，但还可以做得更好。如果你处于低于最低标准的最低层级，那么这些孩子中只有五分之一的人能在九年级时摆脱这种状况。因此，这个问题很严重，需要认真改革。”



