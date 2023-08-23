澳大利亚人什么时候对议会原住民之声投票

Key Points 总理将于下周三宣布议会原住民之声公投日期；

它凸显了南澳大利亚州是公投运动中 “赞成” 票的必胜州；

修改宪法的全国投票的预定日期是10月14日。

总理将于下周三在阿德莱德宣布议会原住民之声公投的日期，强调南澳大利亚州是公投运动中 “赞成” 票的必胜州。





全国投票修改宪法的日期是10月14日，夹在体育赛事和校外假期之间。同时也是在雨季来临之前，避免了一些原住民社区无法轻松投票。





公投要取得成功，就需要各州绝对多数的赞成票，也需要大多数州的支持。





澳大利亚人将在议会原住民之声公投中投票什么？





澳大利亚人将被问及他们是否想将议会原住民之声写入宪法。



总而言之，问题将是一项拟议的法律：“修改宪法，通过建立原住民和托雷斯海峡岛民之声来承认澳大利亚的原住民。你同意这个修改吗？”





与此同时，澳大利亚选举委员会（Australian Electoral Commission）继续为全民公投做准备。





该组织发起了一项名为 “你的答案很重要”（ Your Answers Matter）的活动，内容包括举行公投的原因以及如何填写选票。





澳大利亚选举委员会（AEC Commissioner）委员罗杰斯（Tom Rogers）说，许多选民可能不熟悉选举程序，因为澳大利亚最近一次公投是在1999年举行的。





罗杰斯告诉澳大利亚广播公司，有一些不真实的信息正在流传，委员会希望消除这些信息。





选举委员会已经完成了1300多万份小册子的印刷工作，概述了公投的“赞成”和“反对”理由。





他们将在投票开始前发送到家庭。



议会原住民之声是什么？





原住民之声将是一个由原住民组成的咨询机构，负责就特别影响其社区的问题向决策者提供意见。





议会没有义务听从其建议，该机构也无权否决法律。《宪法》还将承原住民在澳大利亚的第一民族地位。



在澳大利亚举行的44次公投中，只有8次通过，每次公投都需要获得总体多数和大多数州的支持。





所有18岁及以上的澳大利亚人都必须进入选民名册，并且与联邦选举一样，必须在全民公投中投票。





公众将在近四分之一世纪以来的首次公投中投票，如果成功，这将是澳大利亚人自1977年以来首次投票决定修改宪法。





安东尼·阿尔巴尼斯对原住民之声公投说了什么？





“很快，我们的国家将有千载难逢的机会，在我们的宪法中承认原住民和托雷斯海峡岛民，并通过议会原住民之声为他们的生活带来积极的改变。”





“庆祝我们共同的历史，建设更美好的共同未来。没有什么可失去的，一切都可以得到的。”





“每个澳大利亚人都会在这方面有发言权。每个澳大利亚人都有机会投赞成票，为人们的生活带来实际、积极的改变。下周将宣布公投日期。”





“我将争取宪法承认。因为如果不是现在，还有什么时候？”



公投运动中“反对”票对原住民之声表达了什么？





参议员杰辛塔·南皮金帕·普莱斯（ Jacinta Nampijinpa Price）是反对议会原住民之声发言人。





她此前曾说过：“还有很多的澳大利亚原住民觉得自己没有通过乌鲁鲁宣言得到代表。”





这位 Warlpiri-Celtic原住民女士也对原住民之声缺乏细节表示担忧。



