澳大利亚人什么时候对议会原住民之声投票

The Australian Parliament with the Aboriginal and Torres Strait Islander flags in the background.

公投需要绝对多数才能成功。

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

下周三将在阿德莱德宣布公投的具体日期，强调南澳大利亚州是公投运动 “赞成” 票的必胜州。

Key Points
  • 总理将于下周三宣布议会原住民之声公投日期；
  • 它凸显了南澳大利亚州是公投运动中 “赞成” 票的必胜州；
  • 修改宪法的全国投票的预定日期是10月14日。
总理将于下周三在阿德莱德宣布议会原住民之声公投的日期，强调南澳大利亚州是公投运动中 “赞成” 票的必胜州。

全国投票修改宪法的日期是10月14日，夹在体育赛事和校外假期之间。同时也是在雨季来临之前，避免了一些原住民社区无法轻松投票。

公投要取得成功，就需要各州绝对多数的赞成票，也需要大多数州的支持。

澳大利亚人将在议会原住民之声公投中投票什么？

澳大利亚人将被问及他们是否想将议会原住民之声写入宪法。
总而言之，问题将是一项拟议的法律：“修改宪法，通过建立原住民和托雷斯海峡岛民之声来承认澳大利亚的原住民。你同意这个修改吗？”

与此同时，澳大利亚选举委员会（Australian Electoral Commission）继续为全民公投做准备。

该组织发起了一项名为 “你的答案很重要”（ Your Answers Matter）的活动，内容包括举行公投的原因以及如何填写选票。

澳大利亚选举委员会（AEC Commissioner）委员罗杰斯（Tom Rogers）说，许多选民可能不熟悉选举程序，因为澳大利亚最近一次公投是在1999年举行的。

罗杰斯告诉澳大利亚广播公司，有一些不真实的信息正在流传，委员会希望消除这些信息。

选举委员会已经完成了1300多万份小册子的印刷工作，概述了公投的“赞成”和“反对”理由。

他们将在投票开始前发送到家庭。
阅读更多

“原住民之声”正反论点宣传册事实核查：哪句真哪句假？

议会原住民之声是什么？

原住民之声将是一个由原住民组成的咨询机构，负责就特别影响其社区的问题向决策者提供意见。

议会没有义务听从其建议，该机构也无权否决法律。《宪法》还将承原住民在澳大利亚的第一民族地位。
阅读更多

什么是原住民之声？入宪公投的具体内容是什么？

在澳大利亚举行的44次公投中，只有8次通过，每次公投都需要获得总体多数和大多数州的支持。

所有18岁及以上的澳大利亚人都必须进入选民名册，并且与联邦选举一样，必须在全民公投中投票。

公众将在近四分之一世纪以来的首次公投中投票，如果成功，这将是澳大利亚人自1977年以来首次投票决定修改宪法。

安东尼·阿尔巴尼斯对原住民之声公投说了什么？

“很快，我们的国家将有千载难逢的机会，在我们的宪法中承认原住民和托雷斯海峡岛民，并通过议会原住民之声为他们的生活带来积极的改变。”

“庆祝我们共同的历史，建设更美好的共同未来。没有什么可失去的，一切都可以得到的。”

“每个澳大利亚人都会在这方面有发言权。每个澳大利亚人都有机会投赞成票，为人们的生活带来实际、积极的改变。下周将宣布公投日期。”

“我将争取宪法承认。因为如果不是现在，还有什么时候？”
阅读更多

阿尔巴尼斯乐观认为错误信息不会使 “原住民之声”受挫

阿尔巴尼斯对“原住民之声”的高支持率感到并不意外

公投运动中“反对”票对原住民之声表达了什么？

参议员杰辛塔·南皮金帕·普莱斯（ Jacinta Nampijinpa Price）是反对议会原住民之声发言人。

她此前曾说过：“还有很多的澳大利亚原住民觉得自己没有通过乌鲁鲁宣言得到代表。”

这位 Warlpiri-Celtic原住民女士也对原住民之声缺乏细节表示担忧。

她说：“所有的澳大利亚人应该得到细节、咨询和透明度。相反，我们如今收到的是一项风险很大、充满未知数、将分裂写入宪法的提案。”

通过SBS全平台及时了解2023年原住民议会之声公投，如在NITV了解原住民的视角与观点。请访问
SBS Voice Referendum portal
获取以60多种语言制作的报道，包括文章、视频和播客。您还可以登录SBS On Demand平台的
Voice Referendum hub
，免费观看最新报道、新闻分析、纪录片和娱乐内容。

阅读更多

澳航面临有关COVID-19旅行积分和退款的集体诉讼

日本将从 8 月 24 日起将福岛核废水排放入海

悉尼市议会禁止新建物业连接天然气 波及住宅及餐厅

分享

Latest podcast episodes

By Photographer Jiayuan Liang 1.jpeg

摄影师梁家源见闻：Winds of Nenadth文化节

AUSTRALIAN OF THE YEAR FINALISTS

新研究：如何帮助澳大利亚的年轻难民应对精神健康问题

CHINA ECONOMY MARKET STOCK

【解读】GDP增速被指未达预期 中国经济的“几架马车”哪里出了问题？

Australian Housing Market

【正在行动】新住房计划将为租房者节省数十亿澳元 会影响到您吗？