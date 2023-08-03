原住民之声入宪公投是关于什么？

2017 年，来自全国各地的 250 名原住民领袖齐聚乌鲁鲁。





在那里，他们制定并签署了《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》。





这组简单而富有诗意的词汇呼吁三件事：声音、条约和真相。





公投委员会成员、新南威尔士大学宪法学教授梅根·戴维斯在大会的红土地板上首次宣读了这份声明。





她说：“我们寻求宪法改革，以赋予我们的人民权力，并在我们自己的国家占据应有的地位。当我们掌握自己的命运时，我们的孩子将会蓬勃发展。他们将行走在两个世界，他们的文化将成为他们国家的礼物。我们呼吁建立原住民之声并载入宪法。”





六年过去了，澳大利亚现在被要求就这一修改宪法的请求进行投票。





澳大利亚人将被要求对以下问题投“赞成”或“反对”票：





“您是否支持修改宪法，通过建立“原住民和托雷斯海峡岛民之声”来承认澳大利亚的首批居民？”





那么，“原住民和托雷斯海峡岛民之声”到底是什么？





政府的原住民入宪公投工作组表示，原住民之声将成为一个常设机构，就对原住民和托雷斯海峡岛民具有重要意义的立法和政策向澳大利亚议会和执政政府提出意见。





公投工作组成员帕特·安德森表示，我们需要“原住民和托雷斯海峡岛民之声”，因为澳大利亚必须在原住民问题上做得更好。





她说：“这是一条普遍真理，当你让你为之做决定的人参与进来时，你就能做出更好的决定，并更好地分配所需的所有资源。这是任何民主国家的基础。你知道澳大利亚是一个民主国家。世界上少数几个与其原住民没有任何安排、任何解决方案的自由民主国家之一。”





这个想法并非空穴来风。





澳大利亚和解组织表示，近一个世纪以来，原住民和托雷斯海峡岛民一直在呼吁以某种形式拥有政治话语权。





澳大利亚原住民部长琳达·伯尼表示，这一呼吁应该得到尊重，原因很简单，这是原住民领导人在政府发起的详尽彻底的程序之后提出的要求。





她说：“现在，距离澳大利亚宪法颁布已经过去了 122 年，威廉·库珀递交请愿书已有80 多年，布隆加声明发布了 35年 ，自基廷在雷德芬公园的演讲也有 30 年。此刻，距离约翰·霍华德承诺通过公投让原住民和托雷斯海峡岛民的特殊地位获得承认已经过去了 16 年，陆克文向澳大利亚原住民公开致歉已有15 年，而专家小组发布关于宪法对澳大利亚原住民承认的报告也有 13 年。各位，自从《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》发表以来已经有 6 年的时间了。这个问题，我一定要问。原住民和托雷斯海峡岛民还要等多久才能获得承认？我们什么时候才能最终解决这个尚未完成的问题呢？”





那么，为什么要将“原住民和托雷斯海峡岛民之声”载入宪法呢？





反对者认为，正如以前的机构一样，它可以简单地进行立法。





参与其中的原住民领导人表示，只有这样才能确保它不会像原住民和托雷斯海峡岛民委员会等之前的咨询小组一样，受到任何未来政府的影响或者遭到废除。





玛西娅·兰顿是 “原住民和托雷斯海峡岛民之声”的主要架构师和公投工作组的成员。





她说：“皇家委员会调查了原住民在拘留期间的死亡情况，且就强迫原住民儿童与其家人分离展开调查，也介入了唐戴尔青少年拘留中心的调查。我可以继续一直这样说下去。在每一个案例中，我们都坚决建议做出改变，以阻止死亡、监禁、过早死亡和悲惨的生活，而我们的建议很少被采纳。这就是为什么我们无法就改进缩小差距指标进行汇报。我们在这里是为了告诉你们，这是我们的底线，我们不会再忍受下去了，并且要说，这种情况必须改变，人们的生活必须得到改善，我们从证据中知道，只有当人们拥有话语权时，他们的生活才能得到改善。这就是我们提出‘原住民和托雷斯海峡岛民之声’的目的。”





为什么“原住民和托雷斯海峡岛民之声”应该出现在《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》对条约和真相的呼吁之前？





支持者表示，这是因为要达成条约，政府需要一个代表机构对目前尚不存在的事情进行谈判。





民意调查一再显示澳大利亚公众广泛支持在宪法中承认本国的原住民。





但随着辩论的拖延，对这一特定的“原住民和托雷斯海峡岛民之声”的提案的支持率一直在下降。





政府曾希望得到两党的支持——历史表明，如果没有两党的支持，公投就不可能成功。





但联盟党却选择支持反对派。





反对党领袖彼得·达顿将该提案称为“堪培拉之声”。





他说：“如果宪法中包含某种声音，议会就不能改变这种声音或通过法律来推翻它。议会不能制定法律去修改宪法内容。如果澳大利亚人允许原住民之声入宪，之后又开始反悔，那么，“原住民之声”就会附带不退货政策。它会一直存在。然而，这个机构甚至还没有经过测试。它还没有像南澳那样为其进行立法，而阿尔巴尼亚政府今天就已经做了选择，那就是让“‘原住民之’入宪，而不是为其立法”。





反对派负责该问题的首席检察官是原住民事务发言人 杰辛塔·南皮金帕·普莱斯，她也是北领地参议员。





她对“原住民之声”将带来实际好处的说法提出质疑，并表示有关“原住民之声”的辩论分散了人们对原住民社区面临的真正问题的注意力。





她说：“我们被搁置到这次公投完成，真正的问题并没有得到立即的解决，因为阿尔巴尼亚政府建议它是原住民议会之声，这是唯一能够解决一些棘手问题的办法，这是完全不真实的。这是他的责任。澳大利亚原住民部长有责任解决现在在这里发生的这些紧迫问题。”





其它批评包括，“原住民之声”的提案缺乏细节，存在种族分裂，并且容易受到法律挑战。





沃伦·蒙丁是“反对”运动的发言人。他说：“我对原住民议会之声的看法是，这完全是在浪费钱，你知道花费了 3亿多澳元，这些钱可以花在澳大利亚偏远地区的社区项目上。它是建立在对原住民没有话语权的意想上。我们一直有话语权……自 1973 年以来，我们一直有强烈的话语权。我的观点是，我们需要实现经济发展、就业、教育和对那些社区和建筑企业的投资。这将是唯一能带来改变的事情。”





但并非所有反对“原住民之声”的人都在同一个阵线。





与联盟党不同，维多利亚州中立参议员莉迪亚·索普表示，“原住民之声”做得还不够。





今年早些时候，莉迪亚·索普因支持“原住民之声”而退出绿党，现在她反对“原住民之声”，表示她是 “黑人主权运动”的代表。





她呼吁签署一项条约，并全面实施 1991 年皇家委员会针对原住民在拘留期间死亡问题提出的建议。





她说：“你再次把我们钉在十字架上，不给我们任何权力。如果你是真诚的，请在这儿给予我们议会的席位，就像他们在新西兰所做的那样。像他们一样签订条约。为什么我们不能这样做？工党，你怕什么？霍克当时被他的保守派所孤立，并被告知不要试图达成条约。你知道的。基廷尝试过。他失败了。阿尔巴尼斯显然没有勇气。”





针对“原住民之声”的公投预计将 在 10 月至 11 月之间的任何时间举行，具体日期尚未公布。





原住民之声想要入宪，就必须获得大多数州的多数选民的支持——这是一个很高的门槛。







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