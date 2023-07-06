原住民之声：宪法修改是否影响你的主权？

尽管最近的民意调查中赞成的支持率有所下降，但总理阿尔巴尼斯仍表示相信公投将获得澳洲人的支持。





澳大利亚原住民事务部长是琳达·伯尼（Linda Burney）表示：“我们的民主和决策将通过‘议会之声’这个机构得到加强。因为倾听各种意见对于制定良好的政策至关重要。明确地来说，这个机构将向议会和政府提供独立的建议。它将由原住民和托雷斯海峡岛民根据当地社区的意愿来选择。它将由社区主导，具有代表性，负责且透明。”



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联盟党则表示不会支持该机构成立，称其具有分裂的风险。反对党总检察长卡什（Michaelia Cash）表示，该机构将使政府面临来自高等法院挑战的风险。“它是冒险的，是未知的，它具有分裂性。而且最重要的是，当你修改我们的宪法时，这将是一项永久性的变化。而将这个机构写入宪法则意味着它可以受到法律挑战，那么如果它可以接受法律的挑战，它就可以由澳大利亚高等法院进行释义。”





绿党Dorinda Cox说，这个机构不会影响原住民和托雷斯海峡岛民的主权。“这次宪法修改不会影响我们的主权，我的主权。如果我对此有任何疑虑，我就不会站在这里支持这项法案。绿党已经寻求了独立的法律意见。”



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独立参议员迪亚·索普（Lidia Thorpe）对该法案投了反对票，称其将削弱主权。“你们又一次把我们钉在十字架上，剥夺了我们的权力。如果你们真心实意，就给我们在这里的参议院席位，就像新西兰那样。签订一项条约，就像他们那样做。为什么我们不能这样做？你们害怕什么，工党？ 霍克当时被他的保守派支持者排挤，被告知不要追着条约的签订不放。你们知道的。基挺试过，但被阻止了。那阿尔巴尼斯很明显又没这个胆子。”





澳大利亚原住民事务助理部长马兰德里·麦卡锡（Malarndirri McCarthy）希望辩论能够保持尊重。“当我听到一些谈论时有些担心。但我仍然敦促所有澳大利亚人要深入思考，在整个辩论过程中倾听自己内心良善的一面，并保持一定的尊重态度。”



