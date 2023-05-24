前总理莫里森：将“原住民之声”与宪法混为一谈是错误的

总理阿尔巴尼斯借印度总理莫迪到访之际，呼吁“我的印度朋友们投赞成票。”





前总理莫里森（Scott Morrison）在议会表示，将“原住民之声”与宪法承认混为一谈是错误的，因为它会给政府和行政部门的运作带来不必要的风险，且不会成功缩小原住民与非原住民之间的差距。





与现任自由党领袖达顿（Peter Datton）一致，莫里森认为，“原住民之声”会给澳大利亚社会带来新的、基于种族的不平等。





“政府正在寻求建立一个新的、永久性的宪法机构被称为‘原住民之声’。该机构授予澳大利亚原住民以专属协商权力，而这个权力是任何其他澳大利亚人群体所没有的。”莫里斯指出。





代表提维群岛的工党议员马里恩·斯克瑞谷(Marion Scrymgour)反驳说：“提案将解决澳大利亚暴力掠夺的历史，弥补我们建国文件核心部分存在的错误。”



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她表示，许多原住民自古以来就对土地保有义务和责任。“他们的文化和传统是与生活在那个地方联系在一起的。人们利用这一点作为在民众心中制造怀疑和分裂的手段是可耻的。”





三天的辩论过后，众议院预计将于下周对公投以及宪法的措辞进行投票。之后围绕“原住民之声”入宪公投的辩论将被转移到参议院。





围绕该提案的审议和表决程序预计将下个月完成，原住民之声公投将在今年的10月至12月间举行。



