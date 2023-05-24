前总理莫里森：将“原住民之声”与宪法混为一谈是错误的

Overview of the chamber during House of Representatives Question Time at Parliament House in Canberra

Overview of the chamber during House of Representatives Question Time at Parliament House in Canberra Source: AAP

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莫里森认为，“原住民之声”会给澳大利亚社会带来新的、基于种族的不平等。

总理阿尔巴尼斯借印度总理莫迪到访之际，呼吁“我的印度朋友们投赞成票。”

前总理莫里森（Scott Morrison）在议会表示，将“原住民之声”与宪法承认混为一谈是错误的，因为它会给政府和行政部门的运作带来不必要的风险，且不会成功缩小原住民与非原住民之间的差距。

与现任自由党领袖达顿（Peter Datton）一致，莫里森认为，“原住民之声”会给澳大利亚社会带来新的、基于种族的不平等。

“政府正在寻求建立一个新的、永久性的宪法机构被称为‘原住民之声’。该机构授予澳大利亚原住民以专属协商权力，而这个权力是任何其他澳大利亚人群体所没有的。”莫里斯指出。

代表提维群岛的工党议员马里恩·斯克瑞谷(Marion Scrymgour)反驳说：“提案将解决澳大利亚暴力掠夺的历史，弥补我们建国文件核心部分存在的错误。”
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她表示，许多原住民自古以来就对土地保有义务和责任。“他们的文化和传统是与生活在那个地方联系在一起的。人们利用这一点作为在民众心中制造怀疑和分裂的手段是可耻的。”

三天的辩论过后，众议院预计将于下周对公投以及宪法的措辞进行投票。之后围绕“原住民之声”入宪公投的辩论将被转移到参议院。

围绕该提案的审议和表决程序预计将下个月完成，原住民之声公投将在今年的10月至12月间举行。

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