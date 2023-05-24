SBS晚新闻（2023年5月24日）Play05:36SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.83MB) 澳洲将对“先买后付”服务进行改革；一台电脑走天涯：数字游牧者到世界各地工作；新移民遭工资剥削可能性比长期居民高四成。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲母亲错过还款期经历“噩梦” 一文看清 “先买后付”改革新移民被工资剥削可能性比长居居民高40%一台电脑走天涯：数字游牧者到世界各地工作 给当地带来什么？维州预算案 谁是赢家谁是输家？“像多米诺骨牌一样倒下” ：安妮一家已染新冠14次 最新建议有哪些？分享Latest podcast episodes氢能制造业发展创造就业机会 哪些专业人才将变得抢手？原住民入宪公投，支持还是反对？华人社区众说纷纭【SBS新闻快报】澳东南地区迎“严寒气团” 多州气温将骤降印度总理访澳：印澳盟友共同抵御印太区域危机