新移民被工资剥削可能性比长居居民高40%

格拉坦研究所（Grattan Institute）的新研究的评估结果显示，最近来到澳大利亚的移民受到工资剥削的可能性比长期居民高出40%。同时，有16%的人目前的薪资低于最低工资水平。





该研究还发现，移民工人的系统性低薪现象比比皆是。即便是考虑到这些工人通常比较年轻，且从事技术含量较低的工作的情况下，依旧如此。





该智库建议对此进行改革，使工人们离开剥削性雇主的方式更简便，并为改革后的公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）提供更多资金，对进行工资剥削的雇主处以更大的处罚。





该报告指出，相比于澳大利亚税务局（ATO）在2021-22年度收取的30亿澳元的税收罚款，以及2.32亿澳元的对违反竞争和消费者法的罚款，同年度对少付工人工资的罚款仅开出了400万澳元的罚款。





根据澳大利亚统计局（Australian Bureau of Statistics）和FWO的数据显示，报告发现5%至16%新抵澳的移民工人工资水平低于澳洲的最低工资水平。这一人数多达8.2万人。





1.5%至8%（多达4.2万人）的新抵澳移民每小时的工资水平至少少了3澳元。





虽然在大流行期间，大量临时签证持有者离开澳大利亚导致了失业率下降，低薪率也随之下降。但是，随着许多临时签证持有者回归，低薪水平可能继续上升。





工资剥削可包括少付工资、未付养老金、未付加班费、未付带薪假薪资、现金支付安排以及抵扣住宿和交通费用。工作场合的剥削还可能包括性骚扰、霸凌和不安全的工作条件。





种族主义、歧视、威胁向当局举报或没收护照也是移民工人面临的其他形式剥削。





报告的主要作者、经济政策项目主任科茨（Brendan Coates）表示，在澳大利亚剥削工人的行为必须停止。





“剥削伤害了移民，也削弱了澳大利亚工人的议价能力，伤害了正确行事的企业，损害了我们的全球声誉，也破坏了移民计划的信心。”





该报告提出了27项建议，包括呼吁使临时技能短缺签证具有便捷性，以便让工人能够离开剥削性雇主，并允许被担保的工人在与任何担保雇主工作两年后，可申请永久居留权。





报告呼吁将公平工作调查专员署改名为工作场所权利管理局（Workplace Rights Authority），并每年增加6000万澳元的资金使其达到每年2.3亿澳元。同时，应允许该局对少付工资的企业发出违规通知，并提高对这种行为的最高罚款额度。





堵塞漏洞以及支持移民进行索赔的努力，应包括审查政府的Phoenix Taskforce（政府用于阻止公司关闭以逃避偿债的非法行为的工作小组）之间的数据共享限制，并增加资金。





审查报告将于本周提交给内政部长奥尼尔（Clare O’Neil）。





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