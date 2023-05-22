亮灯庆祝英国国王查尔斯三世加冕 墨尔本唐人街对此出现分歧

墨尔本唐人街协会副主席Eng Lim表示，为了庆祝英国国王查尔斯三世的加冕，墨尔本唐人街上方的装饰灯颜色由原来的红色改为金色，将一直持续到6月18日。





然而，一些商户和游客对唐人街庆祝英国国王加冕的举动提出了质疑。





这不是墨尔本唐人街协会第一次为英国王室而改变灯光。去年，他们将灯光变成紫色，以悼念英女王伊丽莎白二世的离世。





“（英国）王室为墨尔本做了很多，” 墨尔本唐人街协会在一份媒体新闻稿中说，“康沃尔公爵和公爵夫人以及约克（The Duke and Duchess of Cornwall and York）于1901年5月来访，为第一届英联邦议会揭幕”，这是“王室进行的最奢华的（访问）”。



康沃尔公爵、公爵夫人和约克于1901年访问墨尔本，参加英联邦议会（Commonwealth Parliament）的开幕式。来源: Chinatown Precinct Association Inc. 这份媒体新闻稿接着写道，1956年，“人群在Swanston和（Little）Bourke Street上排成长队，迫切想看一眼爱丁堡公爵的车队”。





“我们是在殖民地之下，”Lim女士说。她补充表示，唐人街庆祝英国国王加冕是合适的，因为“我们在维多利亚州，我们在澳大利亚”。





“你向谁宣誓（效忠）？” Lim女士问道。她说进行庆祝的原因很简单：“这是一个英联邦国家。”





但是，并不是每一个接受SBS中文采访的人都同意Lim女士的观点。





“我不接受，我不认为这是一个足够好的理由，”位于Swanston街上的中华书籍（China Books）的总经理Trevor Coon说。他表示，他认为在Little Bourke街上点亮金色灯光来庆祝新英王是不“合适”的。



中华书籍（China Books）的总经理Trevor Coon说，他认为为庆祝英国新国王加冕而改变唐人街的街灯是“糟糕的”。 来源：提供 “这太糟糕了。这和唐人街有什么关系？”他说，“我们在尽我们所能推广唐人街，在墨尔本和澳大利亚推广中华文化。这和加冕仪式没有关系。”





Coon先生并不是唐人街上唯一一位认为亮灯庆祝有问题的工作者，他的观点得到了Section 8酒吧音乐经理人Matt O’Brien的认同。他表示：“我不认为国王加冕应该被庆祝。”





“我认为英国殖民地是一种错误的伪装。这基于虚假的无主地理论，原住民对这片土地的监护权从未被承认，这片土地是被偷来的，”O’Brien说。





他说，他更希望在墨尔本市中心“看到承认原住民和托雷斯海峡岛民的监护人（的推广）”。



在Section 8担任音乐经理人的Matt O'Brien表示，他不认为新国王加冕应该被庆祝。来源：提供。 Eddie Lee 是Little Bourke街的喜旺快餐店（Heyday Hong Kong Cafe）的老板，他来自香港。他说，他不介意灯光是什么颜色，只要它们“明亮，不是白色或蓝色”就行。





白色和蓝色在中华传统文化中象征着死亡、疾病和葬礼。他说：“这些颜色对华人来说不太好。”





墨尔本唐人街还有一些商户和员工接受了SBS中文的采访，他们都不清楚金色的灯饰是为了庆祝英国国王加冕，但是一些人在被告知后表示了接受。





“我不介意。我没有说这是不必要的，但是我觉得我们可以在任何地方庆祝。这很好，”唐人街翡翠小厨餐厅的经理George Huang表示。





“这里是澳大利亚，澳大利亚和英国是好朋友，庆祝是应该的，” Jenni Therapy的老板Lili Wang说。





“在唐人街庆祝（加冕）确实是有争议的，”迪肯大学的博士后研究员Fan Yang指出。“人们是否经常思考广泛的、后殖民时代的遗产以及它在我们日常生活中的危害？我的答案是否定的，”她补充说。





“华人社区是澳大利亚的一部分，他们中的一些人可能希望与澳大利亚拥护君主制的部分保持一致，”她说。





“当公众与这种文化产品接触时，缺乏批判性思维。大多数时候，我们看到的是对他们（英国王室）威望和财富的钦慕和模仿。”



墨尔本唐人街协会在去年将灯光改为紫色，以悼念去年去世的英国女王伊丽莎白二世。来源： 墨尔本唐人街协会 Yang博士说，作为英联邦国家，澳大利亚理论上来说是英国的殖民地，但她表示，她希望人们能够“……都认识到澳大利亚根深蒂固的后殖民主义遗产，（这些遗产）在结构上排斥和压迫原住民社区和有色人种”。





20多岁的Lu Si在下班回家的路上穿过Little Bourke Street，他认为“没有必要”在唐人街庆祝加冕。他问道：“这和华人社区有什么关系？”他承认，如果没有人告诉他，他永远不会意识到改变灯光颜色背后的含义。





路过唐人街的Ivy Cheng同意，很难将灯光颜色的改变与查尔斯国王的加冕联系起来，但她说她可以理解那些想要庆祝的人，尽管她个人对此保持中立。“我理解人们可能与王室有情感连接，特别是如果他们来自曾经的英国殖民地国家，”她说。





“虽然有些人希望看到澳大利亚实行共和制，但这不是一个足够大的问题，它对人们的实际影响也不够大到让人们有动力去为争取一个共和国而抗议，”正在研究澳大利亚人对加冕礼想法的《纽约时报》澳大利亚分社的记者Yan Zhuang说。





“但有迹象表明，一些人希望看到改变，”她说，并提到澳大利亚在去年6月任命了有史以来第一位共和制事务助理部长（Assistant Minister for the Republic）。随后澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）宣布，新的5澳元纸币将采用向澳大利亚原住民致敬的设计，而非用查尔斯国王的肖像取代伊丽莎白二世女王的肖像。





“澳大利亚和其他很多英联邦国家一样，在考虑与王室断绝关系的举动，”Zhuang女士说，“我们现在确实是英联邦国家，但谁知道之后会发生什么。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



