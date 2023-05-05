忆起英治时期的童年：在澳港人称愿“效忠”英国新国王

要点： 在已故英女王伊丽莎白二世统治时期长大的香港人表示，他们将效忠于新国王；

不少香港人对 1997 年香港主权移交前英治时期的生活，仍然记忆犹新；

本周六（5 月 6 日），预料全球将有数亿人观看英国国王查尔斯三世及王后卡米拉的加冕典礼。

昔日，香港的电视台每晚都会播出英女王伊丽莎白二世的肖像并播放英国国歌。而英女王到访当地期间，学校学生更会请假半天向她挥手致敬。





这些都是悉尼歌唱家陈盈凤（Joey Chan）在英治时期在香港长大的回忆。而在本周六举行的英国国王加冕典礼，将成为陈盈凤及其他君主制支持者的新记忆。





现年 57 岁的陈盈凤计划届时穿上一件优雅的复古连衣裙、戴上手套及戴起珍珠，“华而不夸”，并在其位于悉尼西北区 Kellyville 家中的露台上享受英式茶点。



英女王伊丽莎白二世于 1986 年 10 月到访香港。 Credit: John Shelley Collection/Avalon/Getty Images 当天晚上，她将与自己的英国人丈夫前往邻居的家中，在客厅观看为时两小时的加冕典礼，届时现年 74 岁的查尔斯三世将获正式加冕为新英王。





在移民前曾在英国进修的陈盈凤表示，若她今天要投票决定澳大利亚是否保留君主立宪制，她将投下“赞成”的一票。





“我在 80 年代接受教育。我们（香港）在经济上、文化上、音乐上都获益很多。香港当年的机遇是巨大的......（香港）是 80 年代的亚洲超级巨星。”





“我认为，我们能在英国政府统治下生活，非常幸运。如果不是他们，我不会有机会到伦敦进修。如果我在中国，一个女孩要出国读书相当艰难。”





她表示，虽然她也支持查尔斯三世登基，但更喜欢已故女王及王太后。



如果你问我为何喜欢王室，我会说我喜欢他们的仪态。他们很优雅。 陈盈凤

“我现在比以前（查尔斯与王妃戴安娜离婚前）较喜欢他。我认为，他比较冷静、明智。他也做很多慈善工作。我认为，他将对英格兰带来好处，因为他已经等待多年成为国王。”



戴安娜王妃在 1989 年 11 月在查尔斯王子陪同下访港。 Credit: Princess Diana Archive/Getty Images 现年 44 岁、在香港出生成长的包蒂斯塔（Andrew Bautista），也有类似的看法。





当年，他在港督府旁边的一间小学上学，令他能在英女王于 1986 年访港期间经过时向她挥手致敬。





他说：“我对她经过时在车内的容貌，仍然记忆犹新。”





这位在悉尼居住的圣公会牧师表示，他在已故女王伊丽莎白二世统治的环境下长大，故此已经“非常习惯”君主立宪制度，因此效忠新国王“已成默认的事情”。



包蒂斯塔（Andrew Bautista）出席澳大利亚公民入籍仪式时与家人在已故英女王伊丽莎白二世的纸板人像前合照。 Credit: Supplied by Andrew Bautista. 他向 SBS 中文说：“我不会说（对加冕典礼）感到兴奋。我仍然有点难过，因为我一直认为伊丽莎白二世是（我的）女王。对我来说，感觉就好像是一个时代的结束。”





“（至于）查尔斯，由于围绕卡米拉和戴安娜的闹剧，他成长过程中外界对他的观感却未如理想。”



我希望他现在已经有所改变。我真的希望他能跟随他母亲的步伐。 包蒂斯塔

在悉尼东部，在香港出生的律师陶建文（Clifford To）将在家中与太太及孩子观看星期六的加冕典礼。





在墨尔本 Mentone Grammar 上学的陶建文表示，他仍记得在学校集会上，在唱澳大利亚国歌后唱起《天佑女王》。





他说：“（现在）我也会说天佑国王，这是正确的事。”





他是去年九月时有四千人站在新州州议会大楼门前见证新州州督比兹利（Margaret Beazley）宣布查尔斯三世为澳大利亚君主的其中一人。



在香港出生、支持君主制的悉尼律师陶建文。 Credit: Supplied by Clifford To. 他说：“州督（发言时）最后一句说‘天佑国王’，这并无不妥。”





“我认为，他将与女王差不多...... 他将是国家元首，而非管治这个国家。一切都会照常进行。”



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陶建文忆述，在香港长大时，女王的肖像“无处不在”，包括官立学校、地铁站及警署。





他说：“到处都是英式感觉及英国国旗。”





陶建文在 1997 年香港主权移交前移民澳大利亚。





他说：“自主权移交以来，我认为香港做得不错。这只关乎（我的）个人经历。我一直生活在英国国旗之下，所以这只是我已经习惯的事。”



我们来自香港。这是对英国的一种心理依恋。 陶建文

“这是一个我较为相信的制度。我认为，君主制比其他制度更稳定。我认为，这是一个较共和体制更稳定的制度。”



在 5 月 6 日的英国新国王加冕仪式前，游客在查尔斯三世及卡米拉的纸板人像前拍照留念。 Source: AP / Frank Augstein/AP 尽管一些英联邦国家正借加冕典礼推动走向共和体制，陶建文则表示更支持澳大利亚保留君主立宪制。





他说：“我相信，我们的君主立宪制是一个更好的制度。它为澳大利亚带来好处，并为我们提供了我们所需要的政治稳定。”





星期六的加冕典礼将是历史上第一次邀请公众宣告效忠新君主。





陶建文表示，他将成为全球“百万人合唱团”的一员，在查理三世国王获加冕后朗诵“人民的敬意（Homage of the People）”。





而包蒂斯塔则承认，如果他有时间坐下来与妻子及四名孩子一起观看加冕典礼，他可能会忘记将“女王”一词替换为“国王”。





“我对此并不反对，只是可能会忘记。”





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