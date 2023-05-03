总理阿尔巴尼斯与查尔斯三世国王会面并宣誓效忠

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英国国王与澳洲总理阿尔巴尼斯会晤

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作为首批抵达伦敦参加本周末加冕仪式的国际领导人之一，总理阿尔巴尼斯已经与查尔斯三世国王在白金汉宫会面。 尽管他长期以来支持共和制，他仍然表示，将向君主宣誓效忠。

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