总理阿尔巴尼斯与查尔斯三世国王会面并宣誓效忠

总理阿尔巴尼斯与查尔斯三世国王会面并宣誓效忠Play03:40英国国王与澳洲总理阿尔巴尼斯会晤下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.36MB) 作为首批抵达伦敦参加本周末加冕仪式的国际领导人之一，总理阿尔巴尼斯已经与查尔斯三世国王在白金汉宫会面。 尽管他长期以来支持共和制，他仍然表示，将向君主宣誓效忠。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS晚新闻（2023年5月3日）55岁以上人群的寻工津贴可能会上涨澳洲唐人街的“中国面人”，他一捏就是12年2023世界新闻自由指数：中国倒数第二 澳洲排第几？婴儿潮一代或将受益于预算增长 但年轻人觉得被落下分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年5月3日）55岁以上人群的寻工津贴可能会上涨【正在行动】政府限制电子烟 您和孩子谈论过电子烟问题吗？澳洲唐人街的“中国面人”，他一捏就是12年