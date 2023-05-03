55岁以上人群的寻工津贴可能会上涨

JIM CHALMERS PRESSER

联邦财政部长Jim Chalmers在堪培拉议会大厦（AAP） Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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距离联邦预算案发布只有不到一周的时间，人们正在期待寻工津贴Jobseeker的潜在上涨——但可能只针对55岁以上的人。福利团体和政府后座议员要求Centrelink提高福利津贴，而这一呼声已经困扰工党政府数周。

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