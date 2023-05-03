55岁以上人群的寻工津贴可能会上涨

55岁以上人群的寻工津贴可能会上涨Play04:49联邦财政部长Jim Chalmers在堪培拉议会大厦（AAP） Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.41MB) 距离联邦预算案发布只有不到一周的时间，人们正在期待寻工津贴Jobseeker的潜在上涨——但可能只针对55岁以上的人。福利团体和政府后座议员要求Centrelink提高福利津贴，而这一呼声已经困扰工党政府数周。欢迎点击音频收听更多内容。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE2023世界新闻自由指数：中国倒数第二 澳洲排第几？澳洲唐人街的“中国面人”，他一捏就是12年婴儿潮一代或将受益于预算增长 但年轻人觉得被落下南澳两名警察在家中被刺分享Latest podcast episodes【正在行动】政府限制电子烟 您和孩子谈论过电子烟问题吗？澳洲唐人街的“中国面人”，他一捏就是12年【SBS学英语】第36集：买房研究发现：85%不同背景的媒体工作者面临歧视或虐待