澳洲唐人街的“中国面人”，他一捏就是12年

在悉尼市中心的唐人街，总会看到一位老先生在树底下坐着摆摊儿，他形影不离的黑色大行李箱里是各式各样鲜艳的面人儿。





Mark Chen告诉SBS普通话节目组的记者，他过去是河北大学化学系的老师，因爱好与面塑结缘，移民来澳洲之后他在悉尼唐人街摆摊已有12年之久。





而他摆摊贩卖的是自己手工制作的面塑，称为“中国面人”，也叫“捏面人”，是一门中国传统民间手艺。





面塑，是指以面粉、糯米粉、甘油或澄面等为原料制成熟面团后，用手和各种专用塑形工具，捏塑成各种花、鸟、鱼、虫、景物、器物、人物、动物等具体形象的手工技艺。面塑上手快，只需掌握“一印、二捏、三镶、四滚”等技法，但要做到形神兼备却并非易事。





“简单来说就是拿面粉和蜂蜜做成的。”



Mark Chen制作的面塑”姜太公钓鱼“ “只为谋生故，含泪走四方”，中国旧社会的面塑艺人挑担提盒，走乡串镇，是许多老一辈华人心头的回忆。移民来澳洲之后， Mark Chen 一直希望能够重现这一番幼时故土的景象。





“很多华人来说的最多的一句话是，一看到面人就想起了小时候，引起了大家对童年时代的回忆，这种回忆实际上是对中国文化的眷恋。”他称自己因此而感到高兴。





Mark Chen也遇到过移民他国多年的华人，称有时候他们对此的情感甚至更强烈。“有位从新加坡来旅澳的年纪很大的老先生很深情地说，有六十多年没看到过面人，没想到来到这个地方看到了，很希望面人技艺能够继续传承下去。”



面人虽然小，但是它是一种纽带，是一种文化认同的纽带。

“全世界的华人很多，可能宗教信仰、政治信念不尽相同，但是对中国的文化认同是相同的，这就是为什么忘不了根。能为中国文化的传承做点儿贡献我也感到很高兴。”



今年4月，Mark Chen在悉尼唐人街摆摊。 捏面人真正始自何时已不可考。从新疆土鲁番阿斯塔那唐墓出土的面制人俑和小猪来推断，距今至少已有一千三百四十多年。南宋《东京梦华录》中对捏面人也有记载：“以油面糖蜜造如笑靥儿。”那时的面人都是能吃的，谓之为“果食”。





“我做的是不能够吃的，可以摆在家里放置很多年。不过现在中国南方有些面人还是可以食用的。”Mark Chen说，他尤其喜爱制作中国传统神话中的人物，比如猪八戒、姜太公等等。





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