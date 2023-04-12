小个子华人女性，成为维州最高水平篮球裁判

“做自己”一直是Yiling的人生信条。





居住在墨尔本的她从2018年开始发展爱好——成为一名篮球裁判员。





五年的时间里她一路成长，从墨尔本local assiocation的最低等级到最高等级，再被提名去吹州级别的联赛，不仅拿到联赛”female referee of the year”年度最佳女性裁判员的奖，还受邀执裁澳大利亚kumon全国青少年锦标赛。





今年，她已经是维州州级别最高水平的篮球裁判员。





不过，因为小个子、亚裔面孔、女性这三个身份特征，Yiling在这条路上遇见的困难比别人更多。



球场上穿条纹裁判服的Yiling站在比她高壮的球员中间 她曾在最开始做裁判的时候因为吹违规哨而受到球员的辱骂，在更衣室委屈地哭出声。更多的时候，她能够感受到球员们对她存在着一种“无法避免的隐形偏见”。





“尤其是水平比较高的一些本地人比赛，球员可能一开始对你有不信任或者觉得你凭什么？”





然而，在这个过程中，Yiling决定勇敢“做自己”，学会“不怯场”以及再多自信一些。





她买各种《篮球规则解释》《篮球裁判员手册》等专业书籍去学习，在提升技巧的同时，尝试在球场上树立威信。



球场上的Yiling 她也试图将自己的力量传递给更多的在澳华人。





“我现在专门负责协会的新人课，自从我接手之后，我其实招了很多华人裁判进来。”Yiling告诉SBS普通话节目的记者，自己刚进入这一行的时候，即使在当地小协会的内部华人女性也不太多，更不用提州级别联赛。



基本是看不到亚洲女性裁判的，我完全没有见到过。

因此她希望能够帮到更多的人，“因为我是比较早（加入）的嘛，我自己摸索过来现在有一些经验就能教给其他感兴趣的华人朋友们了。可能其他女性华人朋友看到有我这样的先例，就会更加愿意尝试了。“





此外，Yiling也鼓励更多的女性参与，尤其是在澳洲。





“在澳洲做篮球裁判会比国内公平一些，起码例如身高这类先天条件的限制不会有。在国内我没有办法成为一名篮球裁判，但是这边澳洲给了我更多的可能性。”



剃光头的Yiling 成为一名更加优秀的篮球裁判的过程也反哺给Yiling人生自信。她更能够勇敢做自己，她尝试剃光头，性取向“出柜”并为此感到骄傲。





那么，在澳洲如何成为一名篮球裁判员呢？小个子的亚裔面孔女性如何在球场上生存？女性参加考核中的体能测试部分会有难度吗？“做自己”又需要着什么样的力量？ 欢迎您点击音频收听更多内容。



