近20年前，华人艺术家陶艾民在寓所中发现了一块老旧的搓衣板。





这块搓衣板来自先生的母亲。它已经被弃用很久，斑驳的木纹上已然留下了岁月的痕迹——这让年轻的陶艾民开始思索，这块搓衣板的背后，有着什么样的故事。





在接下来的五年里，陶艾民走遍了中国各地，收集了数千块搓衣板，组成了她的代表装置艺术作品《女人河》。





后来，湖南人陶艾民把目光转向女书，并把她对女性故事的艺术创作带来了澳大利亚。





搓衣板和《女人河》

在陶艾民的作品《女人河》中，承载着无数重复劳动的搓衣板，无声地讲述着中国女性的历史。





她告诉SBS中文普通话节目，从北京到湖南，她收集的搓衣板来自中国各地。





搓衣板是中国传统女性最常用的工具……为了一个家，她们默默地付出自己的劳动，所有的时间都在那上面搓洗。





“可能从一个少女到结婚，到生孩子、步入中年，然后孩子又生了孙子……整个家庭的负担，这种清洗和劳动伴随着人生的不同阶段，也包含了很多人生故事。”









在这些搓衣板中，有的写着使用者名字；有的刻上了花样；有的已经抹磨平，被钉上了花花绿绿的瓶盖，延长它生命力。





陶艾民曾经在北京山区农村有一个工作室。在这里，她遇到了一位特殊的老人。





Credit: Aimin Tao



这位97岁的老人，裹着小脚，睡在土炕，用着一块磨平的搓衣板。





Credit: Jonathan Leijonhufvud/Photography by Jonathan Leijonhu



从她留下的搓衣板上，陶艾民感受到了时代在一个女性身上的缩影。





“它特别平，几乎没有轮了，变成了一个板子，”她说，“她还保留着传统的生活方式，穿针、引线、缝补，（见证着）近一百年的历史。”





以女书讲述女性故事





陶艾民来自湖南，在这里，她曾读到过一种特殊的文字——女书。





女书于19世纪起源于湖南江永，是女性之间书面交流的一种方式，也是目前世界上唯一一种女性专用文字。





这种长菱形的秀丽书写，不仅是一种独特的语言创造；而在历史长河中，对于长期处于被压迫地位、缺乏受教育机会的女性而言，它更被赋予了一种文化抗争的意义。





Credit: Jonathan Leijonhufvud/Photography by Jonathan Leijonhu



陶艾民表示，这也是她在作品中融入女书的原因。





“这是她们交流、沟通的媒介，其中包含了地域性的、独特性的文化、生活和习俗，”她说，“我希望用艺术作品与世界有一个交流……还有就是，对于女书这种非物质文化遗产，我希望以一种当代的方式来传承。”





陶艾民介绍，女书出现于书本、刺绣、扇面、书信中，形式包括新娘出嫁后写给密友的《三朝书》、行文正中包含的“八角花”图案、还有延伸出的做歌堂等文化民俗。





Credit: Jonathan Leijonhufvud/Photography by Jonathan Leijonhu



在悉尼朱雀画廊为陶艾民举办的《她的秘码》个展中，陶艾民的《一指尖》、《密扇》、《女书·手记》三个系列作品都融合了女书艺术元素。





“比如在我的作品里就仿照线装书的形式，用宣纸缝制，就像《三朝书》的形式。有一些扇面作品，我会把结拜姐妹做歌堂引用到上面，用绘画的方式表达。”





陶艾民在北京的《密扇》系列作品中，她邀请到不同的女性讲述自己的故事。“她们有职场上班的，有家庭主妇，我会把故事记录下来，然后创作成女书诗歌，然后配上画作。”





Credit: Aimin Tao



陶艾民坦言，专注于女性故事和女性话题，这与她的个人经历相关。





我的母亲就是这种非常传统的女性，为家庭忘记自我，默默奉献。她特别瘦，有风湿，手脚变形，又长期洗衣服。我看到她的身体，就像一块搓衣板，全是骨头。





“我父亲的是父权的，是权力至高无上的，”她说，“我看到了一些问题，但非常无奈，因为时代不同，观念不同，我无法去改变……需要用艺术作品去表达出来。”





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LISTEN TO 她用数千块搓衣板 讲中国女性的故事：陶艾民和她的女书创作 SBS Chinese 30/04/2023 10:17 Play

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