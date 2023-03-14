3月3日，在悉尼唐人街的澳洲华人博物馆（MOCA），“101张笑脸：我们家人和朋友的肖像”画作展正式展出。





这次活动的发起人和策展人，画家李惊蛰表示，“101张笑脸：我们家人和朋友的肖像”活动的组织方为澳大利亚华人文化遗产协会（Australian Chinese Heritage Paper Arts Club），受到新州多元文化部和澳洲华人博物馆等机构的支持。她说，疫情之后，这些“笑脸”很温暖人心。





她说：“我觉得热情可以彼此传染，笑脸可以互相看到。这一点对我们的社区生活和文化生活特别有意义。文化所能起到的作用（之一）就是温暖人心。”





除了超过101张肖像作品之外，组织方还推出一个“向余森美致敬The wall is tribute to Dr. John Yu”的展墙。



“向余森美致敬The wall is tribute to Dr. John Yu”肖像画展墙一角。 在“101张笑脸”展出活动现场，余森美博士强调了通过艺术发声的重要性。





他说：“因为在新州大选竞选期间，政治人士表现得对我们很不错。抛开选举不说，艺术在获得资金支持方面遭受着煎熬。”





“我认为，作为一个社区，如果我们看重艺术，就让我们（通过艺术）发出的声音更响亮和充满活力、甚至更积极进取。期许在将来，澳洲的政府能够认可艺术的重要性，认可艺术家和艺术对丰富澳洲文化遗产的贡献。”





“我可以很自豪地说，这种文化遗产是对多元化社区的一种折射，而这些多元化社区组成了我们今天的澳大利亚。”



“101张笑脸:我们家人和朋友的肖像”画作展正式展出现场。 李惊蛰表示，澳洲华人博物馆因组建不久，资金缺口大，非常需要社区支持。这次活动的组织团队将制作一本画册，无偿捐赠给该馆。





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LISTEN TO “101张笑脸”温暖人心 让艺术发出的声音更响亮 SBS Chinese 14/03/2023 08:59 Play

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