2023世界新闻自由指数：中国倒数第二 澳洲排第几？

澳大利亚在全球180个国家与地区中居于第27位。





《世界新闻自由指数》通过整合记者、律师和社会学家等专业人士对记者在180个国家中所拥有的自由程度的问卷调查结果进行计算。该定性分析结合了针对评估期间对记者的虐待和暴力行为的定量数据。问卷中考虑的标准包括多元化、媒体独立性、媒体环境和自我审查、立法框架、透明度以及支持新闻和信息生产的基础设施的质量。





根据这份最新的指数，31个国家的情况“非常严重”，42个国家“困难”，55个国家“有问题”，52个国家“良好”或“令人满意”。换言之，七成国家的新闻环境是“糟糕的”，只有三成“令人满意”。





挪威连续七年排名第一，但不同寻常的是，一个非北欧国家排名第二，即爱尔兰（上升4位，排名第二），领先于丹麦（下降1位，排名第三）。荷兰（第6位）则上升了22位。





最后三名由亚洲国家占据：越南（第178位），该国几乎已经完成了对独立记者和评论员的打压；中国下降4位至179位，被认为是世界上监禁新闻工作者最多的国家之一，也是最大的宣传内容出口国之一；此外，朝鲜垫底，居于第180位。





RSF的秘书长克里斯托夫·德卢瓦尔（Christophe Deloire）说：“世界新闻自由指数显示了局势的巨大不稳定性，涉及重大的上升和下降以及前所未有的变化，例如巴西上升18个名次和塞内加尔下降31个名次。”





“这种不稳定性是许多国家当局日咄咄逼人以及社交媒体和现实世界中对记者的敌意增长的结果。这种波动性也是虚假内容产业增长的结果，该产业生产和传播虚假信息，并提供制造虚假信息的工具。”





根据教科文组织大会的提议，联合国大会于1993年12月宣布将《温得和克宣言》通过的日子，即5月3日设立为“世界新闻自由日”。



