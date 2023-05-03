新报告称 中国“出境禁令”更频繁 案例大增八倍

要點： 中国禁止民众离国的情况比过往有所增加。

一份新报告引用澳洲记者博图斯（Bill Birtles）及史密斯（Ｍichael Smith）被中国以出境禁令打压的案例。

随着中美贸易和安全争端而引致紧张局势升级，大众也对开始关注中国的出境禁令。

中国在实施了三年严格的新冠防疫限制后，逐渐对外重新开放。但同时，却更频繁地禁止民众离开该国，包括澳洲记者，这是一个令人不安的讯息。





根据人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）一份新报告显示，数十名中国人和外国人因出境禁令而陷入困境，而路透社的分析发现，近年涉及出境禁令的法庭案件明显激增，外国商业游说组织对有关趋势表达担忧。





保护卫士报告中写道：“自习近平 2012 年上台以来，中国扩大了出境禁令的法律范围，并越来越频繁地使用它们，有时甚至超出了法律依据。”





组织的活动总监哈斯（Laura Harth）说：“从 2018 年到今年 7 月，不少于五条新或修订的（中国）法律是用于禁止出境，时至今日总共有 15 条法律。”





该组织估计，任何时候都有“数万”中国人被禁止出境。报告内引用Chris Carr 和 Jack Wroldsen 于 2022 年发表的一篇学术论文，该论文发现128 件外国人在1995年至2019年期间被禁止出境的个案，其中包括18名澳洲人、29名美国人和44名加拿大人。





该报告提及 2018 年澳洲广播公司 (ABC) 的澳洲记者卡尼（Matthew Carney）逃离中国的个案，他担心自己会被禁止出境。





一名中国官员曾警告他，他的报道违反中国法律，后来当他试图续签记者签证时，他再次被指控其报道制造麻烦，又违反签证规定。





2020 年，澳洲广播公司记者博图斯（Bill Birtles）和《澳洲金融评论报》的史密斯（Michael Smith）因涉及北京和堪培拉之间紧张的外交对峙案件，而被禁止离开中国数周。





中国当局要求两人就另一名澳籍记者成蕾被指危害国家安全的事件上接受问话，并指他们是“与案件有关人士”，否则将不获放行离开中国。



随着中美贸易和安全争端引致紧张局势升级，大众也开始关注中国的出境禁令。这与中国目前传达欢迎海外投资和开放旅游的讯息形成鲜明对比，中国由于早前实施了世界上最严格的新冠疫情限制措施而造成孤立的局面。





路透社就中国最高法院数据库中出境禁令记录的分析显示，在2016年至2022年间，提及出境禁令的案件增加了八倍。





在上周，中国扩大“反间谍法”的应用，允许对任何受到调查的中国人或外国人实施出境禁令。





数据库中涉及出境禁令的大多数案件都是民事案件，而非刑事案件。路透社没有发现任何涉及外国人或政治敏感的颠覆或国家安全问题。





相比之下，美国和欧盟也会对部分嫌疑犯实施出境禁令，但一般不针对民事诉讼。





中国公安部并未就路透社就出境禁令查询置评。



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外国企业对反间谍法的审查力度加大和含糊的措辞感到担忧，该法律表示可以对那些“危害国家安全或严重损害国家利益”的人实施出境禁令。





中国欧盟商会主席伍德克（Jorg Wuttke）说：“不确定性很大......你能做尽职调查吗？”、“必须要清晰化！”





欧盟商会在一份声明中告诉路透社：“在中国积极努力恢复商业信心以吸引外国投资之际，出境禁令发出了一个非常复杂的信号。”





根据保障卫士的报告，被禁止离开中国的人包括卷入金融纠纷的普通中国人、维权人士、维权行动主义者和律师，以及中国西北部新疆地区的维吾尔族等少数民族。





它引述一份中国司法报告称，2016年至2018年期间，有三万四千人因欠款而被禁止出境，比三年前同期增加了 55%。





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