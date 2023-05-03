“你还没打扫完厕所吗？”





这一令人震惊的评论被刊载于澳大利亚多元媒体协会（Media Diversity Australia）的一份报告。





根据该报告，上述评论是一位高级白人编辑对一位亚裔记者说的。他发现该男子在电脑前工作时感到震惊。





这只是格里菲斯大学（Griffith University）和麦考瑞大学（Macquarie Universitiy）的研究人员代表澳大利亚多元媒体协会收集的 记者和媒体工作者在新闻编辑室里面临的歧视和虐待的一个例子。





玛丽亚姆·维萨德（Mariam Veiszadeh）是澳大利亚多元媒体协会的首席执行官。





她说：“每次我们对少数族裔背景的记者进行研究时，真正清楚的是......对于在澳大利亚媒体工作的一些不同群体来说，他们没有免于虐待和——不仅仅是网上的虐待和歧视，也许在工作场所的范围内也有歧视。因此，这非常令人担忧。”





凯伦·珀西（Karen Percy）是媒体、娱乐和艺术联盟（Media and Entertainment Arts Alliance，MEAA）的主席，这是记者和媒体工作者的工会组织。





她说，这种行为提出了关于新闻编辑室内部问责制的基本问题，正如媒体机构在新闻报道中寻求对外部因素进行问责一样。





“这是违反法律的。这实际上是一项法律，所以这样的行为是非法的。而且大多数组织也有自己的标准。所以它实际上是为他们在展示自己组织内的标准。你说这些是你的价值观，这些是内部规则，而这个人却以这种方式行事。”





READ MORE SBS与堪培拉大学联合研究：新闻呈现对多元文化社区在澳归属感有重要作用





但虐待和歧视在网络上最为恶劣和普遍。





维萨德说：“具体到原住民、文化多样性、LGBTIQ和残障媒体工作者，85%的人实际上经历过个人或有组织的网络虐待。这是一个非常显著的数字。”





作家、残障权利倡导者卡莉·芬德利（Carly Findlay）也有过遭受网络虐待的经历。



我受到过很多嘲弄，特别是围绕我的外表，因为我的脸是红色的，这是一种叫鱼鳞癣的皮肤病。我写了很多关于这个问题的文字，很多关于残障和外貌多样性的文章。我收到过的一些嘲讽会围绕我的外表，比如‘你是我见过最丑的东西’，或者，有人告诉我，‘你应该去自杀’。





卡莉说，也有一些人比网络攻击更进一步。报告显示，一部分媒体工作者经历了这种情况。





“几年前，有人不断向我为之撰稿的媒体投诉，在我自己的社交媒体上留下非常尖刻的评论——而且很难分辨他们是在故意嘲讽——他们也会在我演讲的地方和我参与的播客上留下非常糟糕的评论。”





凯伦·珀西说，媒体、娱乐和艺术联盟之前与维多利亚州性别平等协会（Gender Equity Victoria）的研究证明了这一论点。





“我们发现的情况真的很令人痛心......针对女性的虐待，而且总是有性别歧视。因此，她们的专业知识、她们的经验、她们的技能被贬低。但很多时候，这也会上升为性别暴力、性别化的刻板划分或性暴力。当然，这是很难避免的。女性必须使用网络。记者必须使用网络。如今这一点非常重要，因为互联网基本上就是我们的工作场所。”





但同样，对这类攻击的问责可能有很大差异。





有担心称，在推特这样的地方，大规模的解雇和有争议的让被禁止账户回归的决定，使得直面最坏影响变得更具挑战性。





在媒体机构内部，也存在着挑战。





对于一些媒体工作者来说，他们有一种期望——即他们应该保持 “振作”，继续努力。这种言论或羞辱是可预期的工作的一部分。





凯伦·珀西说，情况还不够好。





她说：“他们应该有报告系统，这是肯定的。首先，应该有内部的IT类型的设施，以发现电子邮件中可能出现的不良语言。应该有能力建立这种机制，这种材料甚至不会通过电子邮件或评论或其他方式传给记者..…… 并确保——如果你鼓励你的听众参与，做出评论，你实际上是让他们同意一种可接受的行为模式。如果你不遵守这些特定的规则，我们将把你踢出平台。因此，实际上，人们这样做必须有后果。”





随着像澳大利亚多元媒体协会这样的组织会追踪不同的记者在媒体领域的经历，未来很可能会进行更多类似的研究。





玛丽亚姆·维萨德说，多元媒体协会的存在是至关重要的。





“我认为这些问题真的很重要，我认为这项研究有助于照亮其中一些问题。我们之前的研究《谁能讲述澳大利亚的故事》也描绘了一幅澳大利亚媒体的图景，当涉及到代表性时，它确实需要做得更好。”





请听音频：





LISTEN TO 研究发现：85%不同背景的媒体工作者面临歧视或虐待 SBS Chinese 03/05/2023 06:22 Play

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





