澳大利亚政府将提高烟草税以杜绝烟草和电子烟

要点 本月的联邦预算计划投入2.34 亿澳元来解决澳大利亚青少年的电子烟问题；

预计电子烟的进口和包装将受到更严格的监管；

一项耗资6300万澳元的公共卫生活动将被用以阻止澳大利亚人吸食电子烟。

政府将发起一项重大的公共卫生活动来打击电子烟，以防止下一代“尼古丁成瘾者”，并根除澳大利亚青少年中的“头号”行为问题。





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler)将宣布在本月的预算中增加 2.34 亿澳元，以加强对电子烟的监管，包括对其进口和包装的新控制。





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）在国家新闻俱乐部宣布，烟草税将在未来三年内每年提高5%，从9月开始。



为了应对不断增长的黑市，政府将提高电子烟的产品标准，包括限制口味和颜色。将要求使用类似药品的包装，减少允许的尼古丁浓度和数量，并禁止一次性使用的电子烟。





在国家新闻俱乐部的一次演讲中，巴特勒先生预计将详细说明公共卫生问题的严重性，四岁以下的儿童在使用电子烟后将被报告给维多利亚毒物热线。





“这是一种针对我们孩子销售的产品，与棒棒糖和巧克力棒一起销售，”他说。





“电子烟已经成为高中青少年的头号行为问题，而且在小学也越来越普遍。这必须结束。“





巴特勒表示，在减少吸烟有关的公共卫生方面来之不易的成果可能会被“新威胁”抵消。





“电子烟作为一种治疗产品被出售给世界各地的政府和社区，以帮助长期吸烟者戒烟，”他说。





“它不是作为一种娱乐产品出售的，尤其不是给我们孩子的。但这就是它已经变成的样子：澳大利亚历史上最大的漏洞。”





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）说，联盟将支持降低吸食率的措施。





他在悉尼对记者说：“我们国家有一个重大问题，它需要得到解决。”



Federal Minister for Health and Aged Care Mark Butler. Source: Getty / Martin Ollman “我不希望看到电子烟成为吸烟的途径，我希望看到我们优先考虑健康，特别是年轻人的健康，所以我们将支持合理的措施，但我们还没有看到政府的任何细节。”





澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）也支持这一举措。





他说：“我们知道新的年轻一代澳大利亚人正在迷恋上电子烟，这是一个伟大的措施。”





他说："如果你要吸食，那就必须是一个逐步减少的计划的一部分，从香烟开始，然后最终停止吸食，这样你就不会吸入任何危险的东西。”



澳大利亚政府将发起一项耗资6300万澳元的公共卫生活动，以阻止澳大利亚人吸食电子烟，并鼓励他们戒烟。





帮助澳大利亚人戒烟的支持计划将得到3000万澳元地投资，并加强对健康从业者的吸烟和戒烟教育。





政府将再投入1.4 亿澳元用于帮助原住民戒烟的计划，该计划将扩大到电子烟。





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