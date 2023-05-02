RBA再加息0.25%至3.85% 不排除更多次加息

在经历了一个月缓解之后，储备银行决定提高现金利率，澳大利亚的抵押贷款持有人将面临更高的还款额。





储备银行周二（5月2日）决定将现金利率提高0.25个百分点至3.85%，这令现金利率创11年新高，房贷持有人也将面临更高的浮动房贷利率。





4月，储行决定暂停加息，以允许其前几次连续加息的效应在经济中产生作用，尽管当时储备银行已说明，仍将视经济数据需要来收紧货币政策。



为什么储行决定加息？

在周二的声明中，储备银行表示，虽然通胀率已经过了峰值，但7%的通胀率仍然过高，董事会仍决心将其降至2-3%的目标范围。



储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）说：“要想回到目标范围，仍需时日。”





“鉴于在合理的时间范围内将通胀率恢复到目标值的重要性，董事会判断，今天有必要进一步提高利率。”



The RBA starting hiking rates in May 2022, and every month since then has resulted in a 25 basis point increase, except for a reprieve in April 2023. Credit: SBS News 专家们说，通胀数据以及最新劳动力数据中看到的就业率的提升，给了澳大利亚央行进一步提高现金利率的空间。





然而，一些人说，这一决定是不必要的，因为此前十次加息仍在经济中发挥作用。





德勤经济咨询公司（Deloitte Access Economics）主管普拉迪普•菲利普（Pradeep Philip）说：“最近对储备银行的独立审查提醒澳大利亚人，实现充分就业与维护价格稳定同样在该银行的职责范围之内。因此，重要的是，储备银行在确认了过去十次加息措施的影响后，谨慎地考虑再次加息。”



现在会发生什么？

如果各大银行决定跟随加息，抵押贷款持有人将支付更大的还款额。





根据Canstar的数据，5月的现金利率上调将使一笔三十年期、50万澳元贷款的月还款额增加82澳元。





该机构补充说，与2022年4月相比，借款人每月将额外支付1133澳元的还款，增幅为54%。





根据咨询公司罗伊·摩根（Roy Morgan）最近的一份报告，今年前三个月，有超过130万抵押贷款持有人被发现面临抵押贷款压力的风险。这是自2008年9月以来的最高值。





PropTrack高级经济学家埃莉诺·克雷格（Eleanor Creagh）表示，房价将受到相反因素的影响，包括市场的供应水平和利率轨迹。





她说：“不利因素仍然存在，已经实施的加息的影响尚未完全显现，进一步收紧的可能性仍然存在。”



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今年以来利率发生了什么？

储备银行于2022年5月开始加息，此后每个月都将利率上调25个基点，只有2023年4月暂停加息，稍有缓和。





自2022年5月以来，现金利率已经提高了375个基点，现在处于2012年4月以来的最高水平。



Credit: SBS News 有趣的是，储行行长表示，储行对持续高通胀的预期促成价格和工资更大增长这一风险保持警惕。





他说，董事会将监测劳动力成本的演变和企业的定价行为，这显然是指 “粘性通胀”。



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专家们是否预测会有更多次加息？

储行已经暗示了更多的利率上升。





储行行长在最新的声明中说：“可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标，但这将取决于经济和通胀的演变情况。”





他说，虽然最近的数据显示通胀率出现可喜的下降，但中央预测仍然是，通胀率需要几年的时间才能回到目标范围的顶部。





他说，预计2023年的通胀率为4.5%，2025年年中为3%。





他说：“董事会的优先事项仍然是使通胀率回到目标。高通胀使人们的生活变得困难，并损害了经济的运作。如果高通胀在人们的预期中变得根深蒂固，那么以后要降低通胀就会付出很大的代价，涉及到更高的利率和更大的失业率上升。”





克雷格说，终点就在眼前。





“筑底过程可能会继续下去，随着不确定性的缓解，房价的反弹会变得稳固，价值也会趋于稳定。随着人口的增长，因高昂的建筑成本和行业挑战而加剧的房屋短缺也将支撑价值。”





CreditorWatch的首席经济学家汤普森（Anneke Thompson）说，澳大利亚现在极有可能处于货币政策紧缩周期的高峰期。





她说：“目前的设置将给借贷人带来巨大的压力，特别是那些在过去两年获批住房贷款的人。”



