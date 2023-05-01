澳洲房价连续第二个月上涨 住房市场低迷期已过？

增长主要来自于悉尼房价1.3%的增长，房产中位价轻松超过100万澳元。它是全国唯一一个中位数价格在七位数范围内的首府城市。





紧随其后的是墨尔本、布里斯班和珀斯，它们的月度涨幅都低于1%。





阿德莱德房价也出现微弱的增长，霍巴特和堪培拉这两个较小的首府城市的房价没有增长，而达尔文的中位数价值在上个月下降了1.2％。





CoreLogic研究主管蒂姆·劳利斯（Tim Lawless）表示，尽管存在分歧，但这些数据表明澳大利亚住房市场的低迷期已经过去。





他说：“我们不仅看到全国大部分地区的住房价值趋于稳定或上升，其他一些指标也证实了这种积极的转变。”





“拍卖成交率保持在略高于长期平均水平的状态，人们的情绪已经提升，房屋销售的趋势是在以前的五年平均水平左右。”





劳利斯说，尤其是悉尼的房价已经强劲反弹，自一月达到低点以来增长了3%。



CoreLogic的数据也得到了PropTrack的支持，PropTrack是REA集团旗下的一项数据监测服务。





PropTrack的数据显示，全国房价在四月有所上升，悉尼的住房市场在复苏中处于领先地位。





劳利斯说，随着人们对利率趋于稳定的预期越来越强烈——银行和金融市场都普遍预期储备银行（RBA）将在周二的会议上维持利率不变——短暂但急剧的房市衰退导致了住房需求的增加。





他说，不断恶化的住房供需不平衡，加上创纪录的低空置率，正促使更多的人购买房产。



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劳利斯说：“虽然海外移民通常与租房需求有更直接的关系，但由于大多数城市的空置率保持在1%左右，我们有理由认为更多的人正在快速做出购买决定，仅仅是因为他们找不到出租房。”





SBS通讯员魏睿昊此前表示： “从更长期供求关系的角度来看，房地产也确实存在着止跌上涨的中期判断，而且这个情况可能是一个更长期的常态，而房地产的持续下跌可能更多的是短期的挑战。”



从供给端来看，建房审批的数字已经跌到了十年以前的水平，这是一个十年以来的低位。 魏睿昊

“目前澳大利亚的人口数量和十年前的澳大利亚的人口数量或者人口基数也有比较大的差别，照理说建房审批或经济活动跟人口数量是成正比的，现在这个数字跌到十年前的低位，可以说是一个非常低的情况。”





据澳大利亚统计局在4月初发布的2月建筑审批和贷款数据，高密度房屋建筑批准在2月期间再次回落，下降了9.5%，新批准量现在处于十多年来的最低水平。





然而，即使房价降低，CoreLogic指出，房市对许多人来说仍然遥不可及。





它指出，与2020年3月COVID-19大流行开始之前相比，首府城市住宅的中位价高出约12%，即8.3万澳元。





“去年9月底，房价与收入的比率略低于8，而新冠开始时的比率为7.2。”





“服务性成本持续上升，去年九月，首府城市家庭中位数收入的约42%需要用于支付中位价房屋的新抵押贷款。”





魏睿昊表示：“未来的三到六个月过程中，货币政策对房地产价格的影响可能从一个负面的逐渐会转向正面，而更重要的还是供需关系的问题。”





“只要澳大利亚人口增长恢复到正常水平而且维持一个比较稳定的快速增长的话，需求一定是持续增长，而我们现在面临的是供给的严重短缺，可能最起码会持续两到三年，在这个过程当中，一旦货币政策的环境发生变化，市场的信心恢复的话，那房地产场有可能会重新转入上涨。”





此前，联邦政府在周日宣布扩大国家住房保障计划，尝试解决住房负担能力危机。





CoreLogic指出，过去储备银行为控制通货膨胀而促使的加息的滞后性，意味着全部效果还没有完全显现。





CoreLogic还指出，房市的前景取决于利率，一旦开始降息，房价可能会上升，尽管这个时间还不确定。



