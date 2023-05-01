中国孩子的养育成本排名全球第二 仅次于韩国

育娲人口研究智库的研究报告表明，在中国，抚养一个还在到18岁成年，其成本是人均国内生产总值（GDP）的6.9倍。这一数据是德国（3.64）的两倍，是澳大利亚（2.08）和法国（2.24）的三倍多。





这让中国成为养育成本第二高的国家，仅次于韩国。韩国的养育成本是其人均GDP的7.79倍。





韩国是世界上出生率最低的国家之一，去年，韩国每个女性的平均预期婴儿数降至0.78，而中国为1.1。





该报告表示，“高昂的生育成本是影响育龄家庭生育意愿的重要因素之一。为此，需要在国家层面出台政策，降低育龄家庭的生育成本。”





“具体措施包括现金和税收补贴、购房补贴、建立更多的托儿所、提供性别平等的产假、引进外国保姆、促进灵活的工作当时、保障单身妇女的生殖权利、允许辅助生殖技术以及改革高考和学校制度。”





2017，一项由中国国家卫生和计划生育委员会的调查发现，77.4%的育龄女性表示：“经济负担沉重”，是紧随感觉“太老”或“没有人照顾孩子”之后，排名四单不要想更多孩子的原因。





育娲人口研究智库的报告估计，在中国，把一个孩子从出生养到17岁，平均费用为48.5万元（10.6万澳元），而抚养一个孩子到大学毕业的费用约为62.7万元。





据中国国家统计局的数据显示，2021年中国人的平均年收入为10.5万元。





另一方面，养育成本的城乡差距也很大。城市抚养一个孩子到17岁的平均成本为63万，是农村的两倍多。





北京和上海抚养一个孩子的平均成本分别为96.9万元和102.6万元，而西藏的家庭成本只有29.3万元。





近年来，中国的政策制定者一直在寻求鼓励生育的方法，而在2022年，中国的死亡人数在60年内首次超过了新出生人数。





去年，中国的出生率降至每千人6.77的历史最低水平，总人口减少了85万人，略高于14.1亿。





中国女性生下了956万名婴儿——这是现代历史上最低数据，也是出身人数首次低于1000万。





根据联合国的估计，印度将超过中国成为世界上人口最多的国家，达到近14.3亿人。





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