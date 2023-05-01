全澳社会经济地位最优越区域公布：您所在区排名如何？

澳大利亚统计局（ABS）发布了2021年“各地区社会经济指数”（SEIFA），该数据提供了澳大利亚各地相对的社会经济优劣的快照，并被各级政府用于了解其社区。





统计局人口普查传播部门主管卡罗琳·迪恩斯（Caroline Deans）解释了何为SEIFA：“我们正在谈论SEIFA，SEIFA是根据人口普查数据，如收入、教育、就业和家庭结构等，对整个澳大利亚的所有城镇或地区进行相对社会经济优劣排名的一种方法。”





统计局使用这些信息给每个地区分配一个相对的“排名”，以表示其社会经济地位。SEIFA排名适用于地方政府区域（LGA）、郊区和其他区域。





最新公布的这份数据中，全澳十个最优越的地方市政府有九个位于海滨或靠近水域，包括悉尼港（Sydney Harbour）、达尔文海滨（Darwin waterfront）和珀斯的天鹅河（Swan River）。





悉尼港南岸的Woollahra在澳大利亚最优越的地方市政府中排名第一。



Top 10 most advantaged LGAs Credit: ABS 而位于昆州中部Rockhampton西南170公里处的Woorabinda是澳大利亚最贫困的地方政府区域。





在得分最低的十个地方政府区域中，有六个位于昆州，四个位于北领地。



Top 10 most disadvantaged LGAs Credit: ABS 统计局指出，一般来说，劣势地区往往位于乡村或偏远社区，而优势地区则往往位于大城市。





卡罗琳·迪恩斯解释说：“SEIFA基于就业、教育和职业等数据，例如在南澳州的阿德莱德，Walkerville地方政府区域是南澳州排名第二的地方政府区域，其20%的人口每周工作时间超过45小时，这比南澳州的平均水平高得多。”





“因此，使用职业等数据可以看出澳大利亚哪里有更多的优劣势，霍巴特是塔州排名最高的地方政府区域，37%的在霍巴特就业的人是专业人士，这几乎是该州平均水平的两倍，这清晰显示了职业水平与社会经济优劣势之间的关系。”



而维州最具优势的地方政府区域是Boroondara，这一点则彰显了SEIFA与当地人口受教育程度的关联。





卡罗琳·迪恩斯也提到了这个囊括了Kew、Hawthorn等区的市政府区域，她表示：“教育数据也与社会经济优劣势有关，例如，Boroondara是维州最有优势的地方政府区域，52%的人口拥有大学学位，这超过了该州其他地方的数字，即29%。”





而说到全澳最不同寻常的区域就要属联邦议会所在的堪培拉了——澳大利亚首都领地（ACT）是独一无二的，因为它只有一个政府区域。这意味着，更有意义的是观察堪培拉内部的“郊区和地方”，以了解首都领地的区域差异。





而谈及为何每五年发布一次的SEIFA如此重要，卡罗琳·迪恩斯表示：“这个社会经济地位的数据被许多团体使用，包括政府、企业、行业、研究人员，用于确定服务的资金、政策制定、商业机会，也用于显示社会经济劣势与健康和教育等结果之间的关系。”



