澳人无奈削减旅行预算 蜗居“胶囊”消费直线降级

一份最新报告显示，在未来12个月内有旅行计划的澳大利亚人中有超过八成承认，由于生活成本上涨，自己不得不削减旅行预算。





华人留学生Danny面对高昂的宾馆价格，无奈体验了一把“胶囊”酒店之夜，直呼“真的很便宜”。



“胶囊”一夜：“比我想象中要好”

墨尔本大学大二留学生Danny对SBS普通话节目表示，自己去年12月体验了“胶囊酒店”，原因是“悉尼的酒店太贵”。





“可能一个酒店就需要两百到三百澳元，如果说你赶上周末就变成五百一个晚上，我当时就觉得有点贵，然后看看有没有稍微能便宜一点的酒店。”



“胶囊”酒店，又称“太空舱”酒店，脱胎于英文单词Capsule，主要体现了这种住宿形式的压缩与封闭性。图为墨尔本一家民宿内的“胶囊”。 Source: Supplied Danny对“胶囊”的期待不算太高，入住后发现整体条件超出预期。





“其实比我想象中的要好，就是空间（比想象中）要大，然后功能也挺全的。”





Danny 指出，自己感受到的“胶囊”三个主要缺点为：内部灯光是蓝色的，在里面时间长了会“受不了”；没有独立卫浴，所有“胶囊”的住客都要共用卫生间和浴室；隔音效果不太好，打电话或视频的时候“得稍微小点声”。





不过，12月初夏旅行的Danny认为，“胶囊”中的空调“还是挺给力的”。





“卫生情况其实是过得去的，但是没有说像平常的酒店那么好。感觉性价比是可以的，”Danny说。



什么是“胶囊酒店”？

“胶囊”酒店，又称“太空舱”酒店，脱胎于英文单词Capsule，主要体现了这种住宿形式的压缩与封闭性，起源于日本“代谢派”建筑理念代表人物、设计师黑川纪昌的中银胶囊塔。





随后，他设计的第一家胶囊旅馆于1979在大阪开业，并逐渐发展到全球各国的主要城市，多位于城市交通方便的中心地区，在寸土寸金的东亚国家发展尤为迅速。





不过，“胶囊”也在悄然进入国土广袤的澳大利亚。搜索澳大利亚几家胶囊旅馆在booking等旅游预订网站上的住客评价可以看到，大部分人指出胶囊存在的问题，主要就是Danny提到的隔音差等问题。





但由于其价格低廉，许多“穷游”人士仍表示，胶囊的条件确实符合它的定价，且因其地理位置的便捷大受好评。





马来西亚华人Frank Chan在墨尔本经营一家民宿已有六七年。三年前，他引进了“胶囊”，并且大受欢迎、入住率颇高。



Frank Chan民宿中的“胶囊”内部。 Source: Supplied Frank对SBS普通话节目表示，自己也是因为去日本旅游见到了“胶囊”的盛行，才有了在墨尔本引进“胶囊”的想法。





Frank的六间“胶囊”位于民宿内，租客可以使用民宿内其它设施，例如卫浴、厨房、客厅、花园等，“胶囊只是拿来睡觉而已”，更像是一个单纯的床位。



生活成本危机 旅行消费降级

搜索Frank的民宿可以看到，一个“胶囊”每晚定价在50到100澳元间不等，目前该民宿内大部分“胶囊”已被预定。



Frank的六间“胶囊”位于民宿内，租客可以使用民宿内其它设施，例如卫浴、厨房、客厅、花园等。 Source: Supplied Frank说：“每天都蛮忙的，所以是蛮受欢迎。（住客）最长的（租了）有几个月。”





为何狭小的“胶囊”住宿如此火爆？





Danny说，自己预定“胶囊”主要原因便是宾馆价格太过昂贵，尤其是在节假日期间。除此之外，“胶囊”的未来主义外观也让人很有新鲜感，想要尝试一下。





“胶囊”酒店通常来说两位数一晚的价格确实非常有吸引力，尤其是对面临通胀高企、利率上升带来极大生活成本压力的澳大利亚人来说。





旅游保险公司Southern Cross Travel Insurance（SCTI）发布的一项最新民意调查显示，在未来 12 个月内计划旅行的澳人中超过八成的人承认，由于生活成本上涨，他们将需要削减旅行费用。





这份名为《2023年旅行的未来》的调查报告显示，近半受访者表示自己没钱出国旅行，而37%的人表示他们甚至不太可能在未来12个月内跨州度假。



由于生活成本上涨，许多澳人表示自己需要削减旅行费用。 Credit: Sergi Reboredo/Sipa USA 面对压力，大部分受访者削减旅行预算的方式便是预订更经济实惠的住宿（39%），其它手段包括减少总体旅行次数（37%）和缩短旅行时间（36%）。





SCTI首席执行官乔·麦考利（Jo McCauley）说：“在封锁之后，澳大利亚人仍然渴望走出去看看世界，这并不奇怪。”





“但是不断上涨的生活成本正在影响各个领域的澳大利亚人，旅行也不例外，因此可以理解澳大利亚人将寻找降低成本的方法，同时仍在努力实现这些旅行。”



“胶囊”入澳：因审批问题不得不卸下舱门

澳大利亚储备银行行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）表示，未来几个月可能仍然需要进一步加息，澳大利亚人的生活成本危机似乎看不到缓解的迹象。





面对这样的情况，“胶囊”酒店的“火爆”看来商机无限，不过，Frank表示，开一家“胶囊”酒店并不简单。





自己从中国的厂家花大价钱预定了“胶囊”后，又支付了高昂的运费并等待数月方才运抵，随后他又自己亲手拼装“胶囊”。



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而最麻烦的要数与市政打交道，申请各种批文、等待检查与审批的过程十分煎熬。





“最大的问题是这个胶囊，是房间还是家具？如果是房间的话要有很多规定，比如说你要窗口，要烟雾报警器。如果是家具的话就像上下铺床位一样。”





他表示，自己预定的“胶囊”原本是有可以关上的舱门的，但由于当地市政的消防规定，最终他决定将六个舱门从“胶囊”上卸下。





“装上门的话，我的本地市政觉得会有很大问题。如果人被关在里面，起火了开不了，就会有很大麻烦，”Frank无奈地表示。





虽然经过数年的经营，自己民宿中的“胶囊”可以带来相对稳定的收入，但Frank也并不打算扩大自己的“胶囊”规模，主要是因为“胶囊”酒店密度大、人流量大，管理起来需要投入更多时间精力。





“你要请更多人工，你要牺牲家庭时间，不能够离开。因为酒店生意这种东西是要全天候待命的，不像开一家店或餐馆，关店之后就没什么事了，不是这样的。”





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