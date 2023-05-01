深陷工资盗窃 全澳高校开启一周罢工行动

全澳各地大学的教职员工将从本周一（5月1日）起，轮流开启为期一周的罢工行动。





墨尔本四所高校——墨尔本大学、蒙纳士大学、迪肯大学和拉筹伯大学的学者将于周三上午罢工四小时，预计会有大批人聚集在墨尔本地标建筑、维州工会运动决策机构所在地Victoria's Trades Hall。





而本周采取罢工行动的其他大学包括新南威尔士大学、纽卡斯尔大学、昆士兰大学、澳大利亚联邦大学和詹姆斯库克大学，据悉这些高校将在整个星期轮流面临员工罢工。





本次为期一周的工业行动是基于对临时雇佣和工资停滞的抱怨。





据悉，澳大利亚大学的工作岗位中只有约三成是永久性的。





全国高等教育工会（NTEU）表示，本周的罢工旨在使澳大利亚每所大学的企业协议谈判中，都有“decasualisation”（去临时工）条款。



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在过去的六个月里，西悉尼大学、澳大利亚天主教大学和悉尼科技大学在这一方面取得了一些成功，而悉尼大学也计划将其数百个临时工作岗位转为全职岗位。





工会表示，工资盗窃是临时工的一个副产品。





NTEU在今年2月份发布的一份关于工资盗窃的报告发现，迄今为止，大学已被勒令向临时工赔付超过8300万澳元，仅墨尔本大学就少付了员工4500万澳元的工资。





NTEU全国主席艾莉森·巴恩斯（Alison Barnes）表示，系统性工资盗窃已成为高等院校商业模式的一部分。





她说：“最令人震惊的是这只是冰山一角。我们认为这个数字是保守的。澳大利亚大学的工资盗窃程度是惊人的，是对我们整个大学管理模式的严厉控诉。”





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