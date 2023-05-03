联邦政府暗示，在下周的预算中可能会提高55岁以上受助人的寻工津贴JobSeeker补助额。





尽管面临来自工党后座议员的呼吁，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）此前已经排除了全面提高失业福利金的可能性。





国库部长查莫斯（Jim Chalmers）告诉澳广国家广播电台（Radio National），虽然其预算的生活费减免措施不会局限于一个群体，但为55岁以上的人提高JobSeeker津贴比率背后有具体的经济原因。





“所有的专家建议和很多分析都表明，最有可能成为长期失业者的群体是55岁以上的人，该群体以女性为主，目前澳大利亚失业人口中最脆弱的部分是55岁以上的女性。”





新的独立经济包容咨询委员会（Economic Inclusion Advisory Committee）建议政府在今年的预算中承诺大幅增加JobSeeker付款，同时增加联邦租金援助。





查莫斯表示，尽管今年可能有预算盈余，但没有一个政府能满足每一个增加开支的要求。





他说，政府的能源账单减免计划（Energy Bill Relief Plan）将是生活费用预算减免措施之一，将帮助许多澳大利亚人。





“我们的生活费用减免将包含一些内容，并不是所有的措施都将由年龄决定。例如，我们的能源账单减免计划将在一周后的预算中出现，该计划适用于领取养老金和福利付款的人，不受年龄限制。因此，我鼓励人们等待，看看预算中的内容，看看它如何适用于不同的人。但是，政府压倒性的优先事项是，以优先考虑最弱势人群的方式提供这种实质性的生活费用救济。”





绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）批评了这一潜在的变化，称政府正在把年轻人抛在后面。





“在生活成本危机中，工党让55岁以下的人生活在贫困中，同时给政治家和亿万富翁减税。工党没有收回对富人的减税政策，也没有让大公司缴纳更多的税，而是寻求分裂社会，让一群人被落在后面。”





澳大利亚社会服务委员会（The Australian Council of Social Service ）首席执行官卡桑德拉·戈尔迪（Cassandra Goldie）说，政府需要提高每个人的JobSeeker津贴。





“我们需要看到JobSeeker的大幅增加，因为现在，每个人都在挣扎着生存。如果你领取Jobseeker，你每天只有50澳元。如果你领取青年津贴（Youth Allowance），你每天只有40澳元。我们有超过一百万人处于这种境地，他们在为桌上的食物、支付药品和满足生活必需品而挣扎。”





随着储备银行在12个月内第11次涨息，将现金利率提高到3.85%，生活成本正在影响每个人。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）说，政府正在使通货膨胀和生活成本危机恶化。





他说：“显然，对很多澳大利亚人来说，这很艰难，而政府正在使它变得更加艰难。我们希望看到更多的就业机会，而不是更少。目前，政府正在作出决定，这将使企业更难雇用人员。目前的失业率是3.5%——-一个历史性的低点，但它应该更低，而且目前有一些工作无法填补。我们希望看到更多的人参加工作，我们不希望看到一个让澳大利亚人就业更难的政府。”





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LISTEN TO 联邦政府或将调涨55岁以上人士的Jobseeker津贴 SBS Chinese 03/05/2023 04:30 Play

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