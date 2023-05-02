前总理阿博特忧“原住民之声”公投将分裂澳洲 使澳陷入痛苦

要点： 前总理阿博特 (Tony Abbott) 指“原住民之声”入宪公投将引发“分离主义”；

皮尔逊 (Noel Pearson) 称阿博特担任总理时曾建议在参议院设立原住民席位；

艾保德重申阿博特重申他支持在宪法内正式确认原住民的地位。他支持在憲法內正式確認原住民的地位。

澳洲前总理阿博特 (Tony Abbott) 表示，“原住民之声”入宪公投无论成功与否，都会助长国内“分离主义”，使澳洲「怨愤和分裂」。





不过，原住民领袖皮尔逊 (Noel Pearson) 断然否定了其说法，更表示事实上就阿博特在任期时，曾建议在参议院为澳洲原住民分配“特殊”议席。





皮尔逊周一（5月1日）在国会就工党的公投提案进行咨询时坚称，“原住民之声”入宪“不会建立一个独立的民主国家”，而是加强现有制度。





在咨询会的最后一刻，阿博特促请工党取消公投并“以较少党派偏见的方式下”重启有关进程。





阿博特表示，改善澳洲原住民生活的最佳方式是增加被选入国会的原住民人数，又指“欠缺有说服力的证据”表明“原住民之声”可以做到这一点。



前总理阿博特（Tony Abbott）促请政府放弃公投。 Source: AAP / Lukas Coch 这位前总理并未就其所言所出详细解释，他又称公投运动将加深“分离主义”。





他说：“我们不想要一项失败的公投提案，这会令澳洲人感到怨愤和分裂。但我怀疑即使成功了，亦因为整个过程而可能令我们痛苦和分裂。”





“我不期望，但我希望委员会建议我们从头开始。如果他们不打算这样做，我确实希望他们会建议对措辞作出重大修改。”



皮尔逊称阿博特曾希望参议院设立原住民议席

皮尔逊称阿博特曾建议参议院设立原住民议席。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 阿博特在 2014 年担任总理时，宣称准备为在宪法中承认澳洲原住民而“拼命”。他坚持这是他一贯立场，但指修改宪法序言和引入咨询机构划应区分开来。





阿博特说：“我不想改变我们的管治方式，我只想承认原住民首先来到这里这个事实，并应该尊重他们是第一批澳洲人。”





“我不认为有人应该享有特别的声音。我认为每个人都应该有相同（平等）的声音，而国会就代表我们所有人的声音。”





不过，在阿博特就此发言不久，原住民运动活动家兼律师皮尔森（Noel Pearson）在同一个委员会面前，声称有位“前总理”在 2015 年并未采取了并非这样“谦虚”的态度。





阿博特于2015年被谭宝取代，但皮尔逊已向 SBS 新闻证实他口中的前总理是阿博特。



澳洲法律界权威已就建议的宪法修改发表法律意见，以将“原住民国会之声”写入宪法。副检察长多纳休 (Stephen Donaghue) 说，“原住民国会之声”将会“强化”政府而不会对民主构成任何威胁。 Source: SBS 皮尔逊在电话中向SBS新闻表示，阿博特曾建议将某些参议院席位分配给澳洲原住民。





皮尔森回忆道：“他说：‘老友，我认为设立参议院特殊议席是一个更易启动的想法’。”





“我对他说：‘总理，这是无法想像的’。”





“我说‘原住民之声’是一个更直接的想法。这样更加谦虚……这是一个简单的想法，但也是一个有潜在可能深远而强大的想法，也会加强我们的官僚体制。”





SBS新闻已联络阿博特置评，但尚未获回复。





在2017年“发自内心的乌鲁鲁宣言”公布之前，在乌鲁鲁对话期间与原住民社区进行了多年磋商后，建议提出了“原住民之声”。





根据工党的建议，该机构会就尤其影响澳洲原住民的事宜向议会和内阁提出建议，但无权否决立法。





不过，阿博特重申对于这可能会引发高等法院的诉讼潮表示担心，并指副检察长多纳休和多位宪法专家都淡化了这忧虑。





在上个月发表的建议中，多纳休指出政府的决定长期以来一直受到法律挑战，但并未令政府“陷入停摆”。总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 坚称，该建议平息了联盟党所散播的“绝对谎言”。但阿博特坚持认为“副检察长不会做出这些决定”。



电话民调显示赞成票进展顺利

由 YouGov 代表“乌鲁鲁宣言”背后的组织进行的民意调查在周日（4月30日）公布的结果显示，赞成有望取得胜利。





民调发现51%的人支持“原住民之声”，34%的人反对，14%的人犹豫未决。





但要通过的话，公投还需要在大多数州获得多数票。





民调又显示，赞成票也有望跨过这一门槛，有四个州明显有大多数人支持，在西澳和昆州赞成票也领先，但尚未达到 50% 的门槛。





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