储备银行继续加息 贷款人要还更多贷款

储备银行继续加息 贷款人要还更多贷款Play04:20 Source: AAP / AAP / Dan Himbrechts下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.97MB) 储备银行周二（5月2日）决定将现金利率提高0.25个百分点至3.85%，这令现金利率创11年新高，房贷持有人也将面临更高的浮动房贷利率。澳大利亚现金利率再创新高，达到2012年4月以来的最高值。欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORERBA再加息0.25%至3.85% 不排除更多次加息开房车、睡公园、住客厅：澳洲租房危机下华人怎么办？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年5月2日）SBS与堪培拉大学联合研究：新闻呈现对多元文化社区在澳归属感有重要作用进监狱、跳窗逃、被划车 我从北漂到来澳做社工亲历【现场说法】100多万买的房子却不属于自己 澳洲买房要避这个“雷”